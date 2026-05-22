Con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de las dependencias policiales del departamento Nogoyá, este viernes 22 de mayo se concretó la entrega formal de un nuevo móvil policial destinado a la Comisaría Crucecitas Tercera.

La incorporación fue comunicada oficialmente por la Jefatura Departamental Nogoyá, que destacó la importancia del nuevo vehículo para mejorar las tareas de patrullaje y presencia territorial dentro de la jurisdicción.

Se trata de una camioneta Ford Ranger, móvil identificable JP 726, que pasará a integrar el parque automotor de la dependencia policial.

Entrega oficial en un acto institucional

La entrega se realizó mediante un sencillo acto protocolar encabezado por autoridades policiales.

Participaron de la actividad:

El Subjefe Departamental Nogoyá , Crio. Inspector Lic. Walter Giordano

, Crio. Inspector Lic. El Subjefe de la División Operaciones y Seguridad Pública , Crio. Ppal. Cristian Panizza

, Crio. Ppal. Personal de la Comisaría Crucecitas Tercera

La presidenta comunal, Diana Corbalán

Durante el encuentro se formalizó la incorporación del nuevo móvil, que ya quedó asignado a la dependencia para tareas operativas y de prevención.

Refuerzo para la seguridad y el patrullaje rural

Desde la fuerza policial señalaron que la incorporación representa un aporte significativo para la jurisdicción de Crucecitas Tercera, una zona donde la movilidad y la respuesta rápida son fundamentales para el trabajo diario de prevención.

El nuevo vehículo permitirá:

Mejorar el patrullaje preventivo

Reforzar la cobertura territorial

Optimizar tiempos de respuesta ante emergencias

Fortalecer la presencia policial en caminos y sectores rurales

La disponibilidad de unidades en condiciones adecuadas resulta clave para garantizar una mayor operatividad en áreas de amplia extensión.

Recuperación y mantenimiento del parque automotor

Según indicaron desde la Jefatura Departamental Nogoyá, la entrega del móvil se enmarca dentro del plan de restauración, reacondicionamiento y mantenimiento del parque automotor policial.

Estas acciones responden a directivas del Comando Superior de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad provincial, orientadas a mejorar la infraestructura operativa de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es recuperar y poner en funcionamiento unidades que permitan fortalecer la labor preventiva y el despliegue territorial de cada dependencia.