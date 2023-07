Desde este martes, la ciudadanía que habita en la zona urbanizada de Concepción del Uruguay deberá realizar una separación consciente de los residuos generados en sus hogares. Esta medida tiene como objetivo promover el reciclaje y reducir la cantidad de materiales que terminan en la disposición final del nuevo Relleno Sanitario de la ciudad.

La separación de los residuos se llevará a cabo en dos categorías principales: Reciclables (limpios y secos) y No reciclables (orgánicos-húmedos). Con el fin de facilitar este proceso, el camión recolector pasará los días martes y jueves para retirar los residuos de categoría "secos", asegurando que no se mezclen con las otras categorías no reciclables.

Es crucial destacar que durante estos días, el camión recolector no aceptará ningún otro tipo de residuo, evitando así la contaminación con materiales que puedan dañarlos o reducir su capacidad de aprovechamiento. Los residuos reciclables recolectados en los días correspondientes serán enviados a la planta de separación de residuos sólidos de la ciudad. Allí, trabajadores especializados clasificarán los materiales en distintas categorías para su posterior aprovechamiento y comercialización.

Para lograr un óptimo proceso de reciclaje, es fundamental que los residuos reciclables se encuentren limpios y secos en la medida de lo posible. Esto permitirá maximizar el potencial de reciclado y mejorar las condiciones de trabajo de quienes se encargan de la separación y recuperación de residuos.

Además de promover el reciclaje, esta iniciativa busca reducir al mínimo la disposición de residuos no reciclables en la celda de disposición final del nuevo Relleno Sanitario de la ciudad. Los residuos reciclables no sufren daños en el camión recolector por compactación, ya que el mecanismo técnico utilizado es de apilamiento, evitando así la rotura o aplastamiento del material.

Es importante señalar que esta primera etapa de la recolección diferenciada comprenderá todos aquellos domicilios que formen parte del sistema de recolección puerta por puerta. Por tanto, los loteos y otras zonas que tengan recolección mediante contenedores no formarán parte de la separación en esta fase inicial.

Con esta medida, Concepción del Uruguay da un paso importante hacia una gestión más responsable de sus residuos, fomentando el cuidado del medio ambiente y la promoción de una ciudad más sostenible. Se espera que la participación activa de la ciudadanía en esta iniciativa contribuya significativamente a la preservación del entorno natural y al desarrollo de una comunidad más consciente.