La Municipalidad de Crespo pondrá en marcha el próximo lunes 27 de julio una nueva etapa del plan de mejora de la infraestructura vial con el inicio de los trabajos de repavimentación del acceso Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra.

La intervención demandará el despliegue de maquinaria vial y operarios sobre este importante corredor que conecta los barrios Guadalupe y San Cayetano, por lo que se implementará un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y ordenar la circulación durante el desarrollo de la obra.

Cortes y desvíos

Mientras se ejecuten los trabajos permanecerá interrumpido el tránsito sobre el acceso Illia entre Los Tilos y Saavedra.

Desde el municipio recomendaron utilizar vías alternativas para ingresar o salir de ese sector de la ciudad. Los automovilistas podrán circular por Jorge Heinze, Los Tilos e Illia (en el tramo habilitado hasta la Ruta Nacional 131), o bien optar por Saavedra y Almafuerte.

En tanto, se solicitó al tránsito pesado utilizar el acceso Presidente Juan Domingo Perón.

Para facilitar el ingreso y egreso de los vecinos frentistas, permanecerán habilitadas con vallado las calles:

Los Jacarandaes, entre Los Lapachos e Illia.

Juan José Castelli, entre Juan José Paso e Illia.

Liniers, entre Rafael Obligado e Illia.

Durante toda la ejecución de la obra habrá presencia de inspectores de Tránsito y personal de la Guardia Urbana Municipal para orientar a conductores y peatones.

Continúa el plan de repavimentación

Con la finalización de la repavimentación de calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, el municipio avanza ahora sobre otro de los principales accesos de la ciudad.

El intendente Marcelo Cerutti destacó que las obras forman parte de un plan integral destinado a mejorar la conectividad y la seguridad vial.

"Cada obra que llevamos adelante sigue transformando nuestra ciudad y mejorando la calidad de vida de los crespenses, con accesos de jerarquía", expresó.

El presidente municipal sostuvo además que estos trabajos buscan optimizar dos sectores de intenso tránsito por su conexión con las rutas nacionales 12 y 131.

"Seguimos trabajando con el compromiso de ofrecer una trama vial cuidada y en óptimas condiciones para nuestros vecinos y para quienes visitan Crespo", agregó.

Una inversión superior a los 250 millones de pesos

La repavimentación del acceso Arturo Illia y la recientemente concluida sobre calle 9 de Julio representan una inversión superior a 250 millones de pesos, financiada con recursos municipales.

Cerutti remarcó que la ejecución de estas obras responde a una administración responsable de los fondos públicos.

"Seguimos administrando con responsabilidad y criterio el dinero que nos confían los contribuyentes", afirmó.

En conjunto, ambas intervenciones contemplan tareas de saneamiento profundo de la base, fresado del pavimento existente, sellado de fisuras, riegos de imprimación y liga, además de la colocación de más de 430 toneladas de concreto asfáltico, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.