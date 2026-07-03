Comienza la repavimentación de dos accesos clave a Crespo: cómo será el operativo de tránsito
Desde el próximo lunes 6 de julio comenzarán las obras de repavimentación sobre calle 9 de Julio y, posteriormente, los trabajos continuarán en el acceso Presidente Arturo Illia. La intervención abarcará cinco cuadras de dos sectores estratégicos para el ingreso y la circulación dentro de la ciudad.
La Municipalidad de Crespo pondrá en marcha una nueva obra de infraestructura vial que busca recuperar dos de los accesos más transitados de la ciudad. La primera etapa comenzará el lunes 6 de julio sobre calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, mientras que luego las tareas se trasladarán al Acceso Presidente Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra.
La intervención permitirá renovar un total de cinco cuadras que presentan un importante desgaste por el paso del tiempo y el intenso tránsito diario.
Durante una recorrida realizada junto a funcionarios del gabinete municipal y concejales, el intendente Marcelo Cerutti destacó que la obra forma parte de la planificación que viene desarrollando el municipio para mejorar la infraestructura urbana.
"Seguimos creciendo con obras y planificación. Administramos con criterio y transparencia los recursos de los crespenses para destinarlos a obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos", expresó.
El presidente municipal remarcó que los trabajos permitirán optimizar la seguridad vial y jerarquizar dos sectores muy utilizados tanto por quienes viven en Crespo como por quienes ingresan diariamente a la ciudad.
Una obra integral
La intervención contempla trabajos de fresado del pavimento existente, saneamiento profundo de la base, bacheo, sellado de fisuras y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica.
Las tareas fueron adjudicadas mediante la Licitación Pública Nº 3/2026, que comprende la provisión de materiales, maquinaria, mano de obra y equipamiento necesario para ejecutar la obra.
Cambios en la circulación
Debido al despliegue de maquinaria y operarios, desde el municipio se implementará un operativo especial de tránsito que, en principio, se extenderá entre el lunes 6 y el jueves 9 de julio sobre calle 9 de Julio.
Durante esos días habrá cortes totales y parciales, además de modificaciones temporarias en el sentido de circulación de algunas calles del barrio San José.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Quienes ingresen a Crespo por el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín deberán continuar por De las Azucenas y Luis Kaehler.
- Permanecerá cortado el cruce de 9 de Julio y Misiones, por lo que quienes circulen por San Arnoldo Janssen deberán desviar su recorrido por Misiones hacia Democracia.
- Las calles Misiones, San Juan y San Luis, entre Buenos Aires y Janssen, funcionarán provisoriamente con doble sentido de circulación para permitir únicamente el ingreso y egreso de los frentistas.
- También habrá circulación restringida sobre un tramo del Acceso Alfonsín, entre De las Azucenas y De las Violetas, destinada exclusivamente a vecinos del sector y personas que concurran a los comercios de la zona.
- La salida hacia la Ruta Nacional Nº 12 podrá realizarse normalmente por Buenos Aires, De las Azucenas y Acceso Alfonsín, además de otros recorridos alternativos.
Desde el municipio informaron que durante el desarrollo de la obra habrá presencia permanente de agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal para ordenar la circulación y asistir a los automovilistas.
Asimismo, recomendaron a los vecinos que residen sobre calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, dejar sus vehículos estacionados en calles laterales durante las jornadas en las que se ejecuten los trabajos, ya que no será posible el acceso vehicular al sector intervenido.