La Municipalidad de Crespo pondrá en marcha una nueva obra de infraestructura vial que busca recuperar dos de los accesos más transitados de la ciudad. La primera etapa comenzará el lunes 6 de julio sobre calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, mientras que luego las tareas se trasladarán al Acceso Presidente Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra.

La intervención permitirá renovar un total de cinco cuadras que presentan un importante desgaste por el paso del tiempo y el intenso tránsito diario.

Durante una recorrida realizada junto a funcionarios del gabinete municipal y concejales, el intendente Marcelo Cerutti destacó que la obra forma parte de la planificación que viene desarrollando el municipio para mejorar la infraestructura urbana.

"Seguimos creciendo con obras y planificación. Administramos con criterio y transparencia los recursos de los crespenses para destinarlos a obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos", expresó.

El presidente municipal remarcó que los trabajos permitirán optimizar la seguridad vial y jerarquizar dos sectores muy utilizados tanto por quienes viven en Crespo como por quienes ingresan diariamente a la ciudad.

Una obra integral

La intervención contempla trabajos de fresado del pavimento existente, saneamiento profundo de la base, bacheo, sellado de fisuras y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Las tareas fueron adjudicadas mediante la Licitación Pública Nº 3/2026, que comprende la provisión de materiales, maquinaria, mano de obra y equipamiento necesario para ejecutar la obra.

Cambios en la circulación

Debido al despliegue de maquinaria y operarios, desde el municipio se implementará un operativo especial de tránsito que, en principio, se extenderá entre el lunes 6 y el jueves 9 de julio sobre calle 9 de Julio.

Durante esos días habrá cortes totales y parciales, además de modificaciones temporarias en el sentido de circulación de algunas calles del barrio San José.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

Quienes ingresen a Crespo por el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín deberán continuar por De las Azucenas y Luis Kaehler .

deberán continuar por y . Permanecerá cortado el cruce de 9 de Julio y Misiones , por lo que quienes circulen por San Arnoldo Janssen deberán desviar su recorrido por Misiones hacia Democracia.

, por lo que quienes circulen por deberán desviar su recorrido por Misiones hacia Democracia. Las calles Misiones, San Juan y San Luis , entre Buenos Aires y Janssen, funcionarán provisoriamente con doble sentido de circulación para permitir únicamente el ingreso y egreso de los frentistas.

, entre Buenos Aires y Janssen, funcionarán provisoriamente con doble sentido de circulación para permitir únicamente el ingreso y egreso de los frentistas. También habrá circulación restringida sobre un tramo del Acceso Alfonsín , entre De las Azucenas y De las Violetas, destinada exclusivamente a vecinos del sector y personas que concurran a los comercios de la zona.

, entre De las Azucenas y De las Violetas, destinada exclusivamente a vecinos del sector y personas que concurran a los comercios de la zona. La salida hacia la Ruta Nacional Nº 12 podrá realizarse normalmente por Buenos Aires, De las Azucenas y Acceso Alfonsín, además de otros recorridos alternativos.

Desde el municipio informaron que durante el desarrollo de la obra habrá presencia permanente de agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal para ordenar la circulación y asistir a los automovilistas.

Asimismo, recomendaron a los vecinos que residen sobre calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, dejar sus vehículos estacionados en calles laterales durante las jornadas en las que se ejecuten los trabajos, ya que no será posible el acceso vehicular al sector intervenido.