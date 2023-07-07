Comienza la Expo Vivienda de Madera y Foresto Industria 2023
La exposición sobre vivienda, arquitectura, diseño, muebles, equipamiento y tecnología de la industria maderera, tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en el Centro de Convenciones con entrada libre y gratuita, para todo público.
Pablo Bovino, Concejal y referente del Consejo de la Producción expresó que, por decisión del intendente Enrique Cresto y del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se está trabajando fuertemente para ultimar detalles y con gran expectativa para lo que va a ser otro evento que pone a Concordia a la vanguardia de este tipo de actividades.
“La expo tiene una fuerte impronta de potenciar la cadena de valor de la foresto industria a través de la construcción de viviendas de madera. Así que, los interesados y el público en general se va a encontrar con todos los temas relacionados con el mundo de la madera, informes técnicos a través de la Mesa Nacional de construcción en madera, la mesa de competitividad provincial de foresto industria y diferentes disertaciones y experiencias en cuanto a arquitectura y demás de gente que está vinculada al sector” indicó
Por su parte el arquitecto impulsor y planificador del evento, Carlos Bahr señaló “estamos muy conformes, sinceramente. Por todo el apoyo que estamos recibiendo, por el nivel de expositores a nivel nacional que logramos nuclear. Viene gente de distintos sectores del país. Se están acreditando también a la feria desde Paraguay, Uruguay, Chile y del interior del país. Y principalmente, con satisfacción, por las jornadas que estaremos desarrollando que apuntan a un crecimiento específicamente de vivienda con madera, que es un objetivo que tanto el gobernador como el intendente nos han planteado como objetivo”
“Se van a presentar a nivel nacional empresas que en estos momentos están trabajando en Neuquén, Buenos Aires, en Santa Fe. Vendrán a capacitarse y a exponer. Invitamos al público, a los arquitectos. Queremos que se conozcan las nuevas alternativas que tienen las viviendas con madera para insertar este producto en el mercado. Y como dice Pablo insertar el valor agregado al producto forestal” agregó Bahr.
ExpoVivienda Foresto Industria 2023
Seminario Jornadas de Capacitación e Información Técnica
Viernes 7 de Julio
14:00 a 22:00 hs Exposición y Jornadas: Centro de Convenciones de Concordia - Avda. San Lorenzo Oeste 101
“Sala C" Centro de Convenciones de Concordia
15:30 hs. Presentación de Sistema Constructivo Concordia CAT N° 3217. Asociación de Carpinteros de Concordia CIECS - CONICET y UNC. Dra. Paula Peyloubet Investigadora
Principal de CIECS-CONICET-UNC
16:00 hs. "Sistema de entramado ligero el sistema de mayor difusión mundial" el trabajo de INTA/FUNDEFI INTA Dr. Ing. Forestal Martin Sánchez Acosta., Ing. Ftal. Matías Martínez, Ing. Ftal. Ciro Mastrandrea
16.30 hs. Mesa Técnica de Construcción con Madera Dirección Nacional Foresto Industrial - Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
18:30 hs. Mesa de Trabajo Foresto Industrial Provincia de Entre Ríos
20:30 hs. Apertura Oficial.
Sábado 8 de Julio
Visitas Técnicas
11.00 hs. Visita a la Planta Productora de Componentes para Vivienda, Showroom (casa modelo) y Secadero Solar para Madera Presentación Técnica - Av. Rucci esq. Av. Unión - Concordia - Asociación Civil Carpinteros Concordia Jornadas de Capacitación Técnica
12.30 hs. Visita a la Fundación para el Desarrollo Foresto Industrial (FunDeFI) Ruta 22 s/n ex galpones Fertimax
13.00 hs. Visita al INTA Casa Canadiense construida 2007 y proyecto SUM INTA.Concordia - Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Ruta 22 Estación Yuquerí
Sábado 8 de Julio
14:00 a 22:00 hs Exposición y Jornadas: Centro de Convenciones de Concordia - Avda. San Lorenzo Oeste 101
"Sala C" Centro de Convenciones de Concordia
16:00 hs. "Por qué certificar FSC®?" FSC Argentina. - Director Ejecutivo Lic. Esteban Carabelli.
16:30 hs. "Cómo Construir en Madera" Sistema de entramado ligero. INTA Dr. Ing. Forestal Martin Sánchez Acosta. Ing. Ftal Ciro Mastrandrea, Ing. Ftal. Matías Martínez
17:00 hs. Break
17,30 hs. "Introducción al Sistema Constructivo SIP, Capacitación de instalación y aspectos técnicos Sip Crette - Sr Marcelo Wagner
18:00 hs "Clavadoras neumáticas en la construcción, uso y mantenimiento". Apoyo a la construcción con madera - Dorking Clavos y Grampas - Sr Pablo Moscardi
18,30 hs Break
19.00 hs. "Sistema Constructivo Sip - Tao. Estructural. Térmico y Rápido. Experiencias Locales" - Tao Paneles SIP - Arqto Francisco Puskovic Sr. Lazaro Marucco
19.30 hs. "Introducción en el Sistema Constructivo Sip Propanel y la importancia de la madera en el Sistema Constructivo - Propanel - Arq. Luciano Torres