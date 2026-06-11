Este sábado dará inicio el 2º Torneo de Verano «Copa Ciudad de General Ramírez», organizado por la Dirección de Deportes. Estarán presentes los planteles del Club Deportivo Nobleza, Club Atlético y Deportivo Roma, Club Deportivo y Cultural Aranguren junto al Club Deportivo y Cultural Hernández, que viene a suplir la baja de Diamantino.

Los partidos tendrán lugar en el Polideportivo Municipal.

Sábado 18/2:

19 hs Roma – Hernández

20.45 hs Nobleza – Aranguren

Miércoles 22/2:

20 hs Nobleza – Hernández

21.45 hs Roma – Aranguren

Lunes 27/2:

19 hs Aranguren – Hernández

20.45 hs Nobleza – Roma