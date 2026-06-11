Comienza el Torneo de Verano en General Ramírez
Este sábado dará inicio el 2º Torneo de Verano «Copa Ciudad de General Ramírez», organizado por la Dirección de Deportes. Estarán presentes los planteles del Club Deportivo Nobleza, Club Atlético y Deportivo Roma, Club Deportivo y Cultural Aranguren junto al Club Deportivo y Cultural Hernández, que viene a suplir la baja de Diamantino.
Los partidos tendrán lugar en el Polideportivo Municipal.
Sábado 18/2:
19 hs Roma – Hernández
20.45 hs Nobleza – Aranguren
Miércoles 22/2:
20 hs Nobleza – Hernández
21.45 hs Roma – Aranguren
Lunes 27/2:
19 hs Aranguren – Hernández
20.45 hs Nobleza – Roma
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