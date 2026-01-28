El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes a enero de 2026 para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

El esquema de pago comenzará este sábado 31 de enero y se desarrollará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales, finalizando el lunes 9 de febrero.

Según se detalló, el sábado 31 de enero se acreditarán los haberes de hasta 710.000 pesos, correspondientes al tramo que figura en el calendario del lunes 2 de febrero. El martes 3 de febrero cobrarán quienes perciban entre 710.001 y 945.000 pesos, mientras que el miércoles 4 de febrero será el turno de los salarios comprendidos entre 945.001 y 1.130.000 pesos. El jueves 5 de febrero se abonarán los haberes que van desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos y el viernes 6 de febrero se pagará a quienes perciban entre 1.435.001 y 1.980.000 pesos. Finalmente, el lunes 9 de febrero, con acreditación el sábado 7, cobrarán los trabajadores y jubilados que perciban más de 1.980.001 pesos.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el pago escalonado tiene como objetivo asegurar un proceso ordenado y garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero.