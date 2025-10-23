La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informó que este jueves 23 de octubre comenzará el operativo de distribución de urnas y materiales electorales que serán utilizados durante las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

El procedimiento se lleva adelante desde la sede de la Secretaría, ubicada en Urquiza 840 de Paraná, en coordinación con personal del Correo Argentino y bajo la custodia del Comando Electoral, con el objetivo de garantizar la seguridad y trazabilidad de todos los elementos distribuidos.

En total, se desplegarán 3.469 urnas, que serán utilizadas en los 666 establecimientos de votación habilitados en todo el territorio entrerriano. Cada urna viaja acompañada de su respectivo bolsín electoral, que incluye el acta de escrutinio, telegramas, certificados, el talonario de Boletas Únicas de Papel (BUP), padrones principal y auxiliar, así como los afiches con el padrón de mesa, la oferta electoral y el borrador para el escrutinio.

Además, el material incorpora precintos de seguridad, credenciales para las autoridades de mesa y una caja de útiles que contiene bolígrafos indelebles, cinta adhesiva, fibrones, sellos, reglas, fajas de seguridad, normativa electoral y sobres específicos para los distintos procedimientos del comicio, como boletas reemplazadas, votos recurridos e impugnaciones de identidad.

Una vez preparado, el material es trasladado al Correo Argentino, donde permanece bajo custodia del Comando Electoral junto con las cabinas de votación, hasta el despliegue final.

El sábado 25 de octubre se iniciará el envío hacia las escuelas de toda la provincia, donde los elementos serán recibidos por los delegados judiciales y posteriormente entregados a las autoridades de mesa el día de la elección.