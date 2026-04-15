La medida representa un paso clave dentro del contrato de concesión y busca modernizar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la región. En esta primera etapa, la estación funcionará con dos vías por sentido y sin posibilidad de pago en efectivo.

Nuevas modalidades de pago

El sistema implementado contempla dos opciones:

TelePASE : permitirá circular sin detenciones completas y acceder a la tarifa básica.

: permitirá circular sin detenciones completas y acceder a la tarifa básica. Pago electrónico con tarjeta (débito o crédito): implicará detener el vehículo y tendrá un costo equivalente al doble de la tarifa básica.

Entre los valores informados, las motocicletas abonarán $521,96 mediante TelePASE, mientras que los vehículos livianos pagarán desde $1.043,92. En el caso de los camiones de mayor porte, las tarifas básicas superan los $5.200 y también se duplicarán si se opta por el pago electrónico.

Desde la concesionaria indicaron que, por el momento, no estará disponible el pago mediante código QR debido a ajustes técnicos en el sistema.

Asistencia y adhesión al sistema

Para facilitar la transición, habrá personal en cabinas asistiendo a los conductores, así como oficinas de atención al usuario abiertas todos los días de 8 a 20. Allí se podrá gestionar de manera gratuita la adhesión al sistema TelePASE.

Obras y mejoras en el corredor

En paralelo al inicio del cobro, la empresa destacó avances en infraestructura a lo largo del corredor vial. Entre las principales intervenciones se encuentran:

Reparación de calzada y bacheo en un 98% del trazado

Remodelación de la rotonda de acceso a Victoria

Ampliación de la estación de peaje

Mejora del sistema de iluminación con tecnología LED

Además, se incorporaron medidas de seguridad como balizamiento en sectores clave del puente principal, instalación de más de mil carteles nuevos y la futura implementación de controles dinámicos de carga para el transporte pesado.

En cuanto a los servicios al usuario, se renovaron sanitarios, se ampliaron las áreas de estacionamiento y se reforzó el patrullaje durante las 24 horas.

Desde la empresa señalaron que “cada intervención tiene como objetivo consolidar un corredor más seguro, moderno y eficiente”, y adelantaron que en mayo se completará el sistema de balizamiento del canal principal de navegación.

La puesta en marcha del peaje marca así una nueva etapa en la gestión del enlace vial Rosario–Victoria, con foco en la modernización y el mantenimiento sostenido de la infraestructura.