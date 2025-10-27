Este domingo 26 de octubre, a las 18:00 horas, cerraron los comicios legislativos en Entre Ríos, en una jornada que transcurrió con normalidad en toda la provincia. En esta elección se definirán cinco bancas de diputados nacionales y tres de senadores que representarán al distrito entrerriano en el Congreso de la Nación.

Pasadas las 21:00 horas, comenzaron a conocerse los resultados oficiales en la ciudad de Crespo, donde hubo un 75,6% de participación de electores; por lo que asistieron a las urnas 15.717 votantes de los 20.938 electores habilitados.

De acuerdo con los datos difundidos, con el 100% de las mesas escrutadas (60 sobre 60) la fuerza La Libertad Avanza obtuvo un contundente 67,6% de los votos, imponiéndose con amplia diferencia sobre las demás listas. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos, con 23,8%, mientras que el Partido Socialista alcanzó el 2,3%.

Más atrás se ubicaron Ahora 503 con 1,8%, Unión Popular con 1,4%, Nueva Izquierda con 2,2%, y el Movimiento al Socialismo, que obtuvo el 1,0% de los sufragios.