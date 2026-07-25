Nogoyá.– Un grupo de comerciantes locales se concentró en la tarde del jueves en la Plaza Libertad para exteriorizar su preocupación ante el avance de grandes superficies comerciales en la ciudad, y solicitar la sanción de un proyecto de ordenanza que suspenda de forma preventiva la habilitación de emprendimientos bajo la modalidad polirrubro o bazar de grandes dimensiones.

Esta iniciativa fue la gota que rebalsó el vaso al conocerse la apertura de un nuevo bazar y un nuevo paseo de compras, ambos de capitales chinos, sumado al ex supermecado DAR, que fue vendido también a capitales de la misma procedencia.

Los cambios de mano

Con estas cadenas comerciales en marcha, nuestra ciudad cuenta con siete supermercados o autoservicios y tres bazares chinos, y unas siete tiendas de indumentaria de inversores bolivianos. La mención del origen o nacionalidad de esos inversores nada tiene que ver con hacer diferencias étnicas con ellos, sino que ya son marca registrada en gran parte del mundo, de tal suerte que en la actualidad se dice “voy al chino”, o “yo compro en los bolivianos”, por sus características comerciales particulares y bien definidas.

En principio, el comerciante local plantea una competencia desleal debido a que estas grandes firmas no registran personal de la ciudad y el dinero que recaudan tampoco se invierte en Nogoyá. Mientras tanto, a los comerciantes establecidos, que dan trabajo y reinvierten sus ganancias, acuden las instituciones de la ciudad para solicitar esponsoreos y colaboraciones.

Nueva inauguración

Hoy inaugurará un supermercado bajo la modalidad Paseo de Compras, en calle San Luis y allí se advierte que el edificio, que tiene más de 1000 metros cuadrados, por lo pronto sería un supermercado, pero la estructura de dos pisos y el gran pilar de medidores de luz advierte que podría extenderse a otros rubros. Esta mole no posee estacionamiento, uno de los requisitos indispensables para que este tipo de comercios sea habilitado.

Según comentaron concejales en la manifestación, tomará intervención la Secretaría de Comercio de Entre Ríos para determinar si debe ser habilitado o no. Pese a que los comerciantes también hicieron hincapié sobre la habilitación municipal, que no solo comprende el permiso para abrir el comercio, sino también la autorización de planos de la obra realizada en el edificio de calle san Luis, que estuvo por más de seis años totalmente abandonado.

El documento del sector

A través de una proclama conjunta, los manifestantes aclararon que la medida no está dirigida contra ninguna nacionalidad en particular, sino contra la falta de herramientas de resguardo para la producción y el comercio vernáculo.

“Expresamos nuestra preocupación por la cantidad de habilitaciones comerciales que se están otorgando a ciudadanos extranjeros, mientras quienes hace años invertimos, trabajamos y generamos empleo en Nogoyá sentimos que el comercio local no está siendo acompañado como debería.

No estamos en contra de ninguna nacionalidad ni de las personas que vienen a trabajar. Lo que reclamamos es que el Poder Ejecutivo implemente políticas que prioricen y fortalezcan a los comerciantes de Nogoyá, porque somos quienes sostenemos la economía local, pagamos impuestos, generamos empleo y apostamos por el crecimiento de nuestra ciudad todos los días.

Queremos una ciudad que crezca, pero con un Estado que también cuide y respalde a quienes hace años elegimos invertir y trabajar aquí.

Esperamos que este reclamo sea escuchado y que se traduzca en medidas concretas para fortalecer el comercio local y el desarrollo de Nogoyá.

Defender el comercio local es defender el trabajo, las familias y el futuro de nuestra ciudad”.

Los proyectos presentados y los antecedentes:

La problemática reinstaló en la agenda del Concejo Deliberante una propuesta presentada en mayo pasado por el bloque del Partido Justicialista. El proyecto contemplaba la suspensión preventiva y transitoria por el plazo de un año en la entrega de habilitaciones para locales de más de 200 metros cuadrados destinados al rubro polirrubro o bazar. Sin embargo, la iniciativa no logró despacho favorable en comisiones.

Al respecto, la concejal del oficialismo Valeria Rodríguez, sostuvo que no se trató de un rechazo por especulación política, sino que el bloque se encuentra diseñando una propuesta superadora en forma conjunta con el Poder Ejecutivo municipal. Por su parte, el concejal Ezequiel Schönhals argumentó su postura contraria al proyecto de la oposición, señalando que una suspensión generalizada sin un marco técnico adecuado podría resultar inconstitucional al vulnerar el derecho a ejercer industria lícita.

Como antecedente normativo en la materia, en marzo de 2016, mediante un decreto municipal, el intendente Rafael Cavagna, y Ad Referéndum del Concejo Deliberante, suspendió el otorgamiento de toda habilitación, sea precaria o definitiva, permiso y cualquier tipo de documentación análoga tendiente a autorizar la instalación o radicación de establecimientos comerciales que, por la naturaleza de la actividad a desarrollar o dimensiones u organización funcional, se encuentren incluidos en los denominados Hipermercados, Supermercados, Autoservicios, sean minoristas, mayoristas o ambos, dentro del Ejido de la Ciudad de Nogoyá. Estando comprendidos aquellos comercios habilitados que se encontraran en funcionamiento, acorde a la legislación vigente, en cuanto se propongan ampliar o instalar sucursales o bocas de expendio o cualquier actividad tendiente a expandir las existentes. La suspensión tuvo un plazo máximo de 180 días hábiles.

Paralelo32 pudo obtener detalles del proyecto que se está confeccionando entre los ediles oficialistas y el Poder Ejecutivo, y se puede advertir que la iniciativa propone modificar la Ordenanza Nº 1144/2016, justamente la que prohibió por 180 días la instalación de tiendas de indumentaria.

La modificación comprendería a otros rubros del comercio minorista las restricciones y exigencias que en su momento fueron para el rubro textil en materia de nuevas habilitaciones.

Fijaría como requisito esencial acreditar al menos dos años de residencia estable en la ciudad, manteniendo una vía de excepción fundada bajo potestad del Ejecutivo municipal, para las nuevas habilitaciones.

El nuevo proyecto en carpeta contempla replicar ese mismo marco procedimental para los establecimientos encuadrados como supermercados y autoservicios, conforme las dimensiones fijadas por la Ordenanza 1145, así como para locales destinados a polirrubros y bazares.

La propuesta aclara que la finalidad no consiste en prohibir la actividad ni restringir la libertad de comercio, sino en definir criterios objetivos para ordenar el otorgamiento de permisos y prevenir la concentración excesiva en perjuicio del sector mercantil local.