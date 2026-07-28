La Municipalidad de Crespo inició la repavimentación del acceso Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Saavedra y Las Palmeras, una de las principales vías de ingreso y egreso de la ciudad que conecta los barrios Guadalupe y San Cayetano.

La intervención forma parte de un plan de mejora de la infraestructura vial que también incluye la repavimentación de un sector de calle 9 de Julio. Entre ambas obras, el municipio destinará más de 250 millones de pesos.

Cerutti: "Es una obra que beneficia a toda la comunidad"

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de la intervención por el intenso tránsito que registra ese acceso.

"Estamos concretando una obra de alto impacto porque beneficia a toda la comunidad y también a quienes visitan Crespo. Buscamos brindar mayor seguridad, comodidad y mejores condiciones de circulación para quienes utilizan diariamente estos accesos", expresó.

El jefe comunal estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno mientras supervisaba el inicio de los trabajos.

Cómo se realizará la repavimentación

La empresa contratista comenzó con la etapa de reciclado del pavimento existente, utilizando una máquina recicladora que reutiliza el material de la calzada como base para la nueva estructura.

El procedimiento contempla la incorporación de humedad y cemento para conformar una base granular compactada, que luego será preparada para recibir la nueva carpeta asfáltica.

Si las condiciones climáticas lo permiten, durante la próxima semana se ejecutará la imprimación con riego asfáltico y arenado, paso previo a la colocación del asfalto en caliente.

Más de 250 millones para renovar dos arterias estratégicas

La inversión municipal comprende la repavimentación de:

Acceso Arturo Illia , entre Saavedra y Las Palmeras.

, entre Saavedra y Las Palmeras. Calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza.

Se trata de dos corredores de gran circulación diaria, utilizados tanto por vecinos como por el transporte de cargas, debido a su conexión con las rutas nacionales 12 y 131.

Según se informó, la obra incluye tareas de saneamiento profundo, fresado del pavimento, sellado de fisuras, riego de liga, imprimación y la colocación de más de 430 toneladas de concreto asfáltico.

Cortes y desvíos mientras duren las obras

Debido al avance de los trabajos, permanecerá cerrado al tránsito el acceso Illia entre Los Tilos y Saavedra, por lo que la Municipalidad implementó un operativo especial de circulación.

Los automovilistas podrán utilizar como vías alternativas:

Jorge Heinze.

Los Tilos.

Acceso Illia, en el tramo habilitado entre Los Tilos y Ruta Nacional 131.

Saavedra.

Almafuerte.

Para el tránsito pesado, el municipio recomienda utilizar el acceso Presidente Juan Domingo Perón.

Además, se permitirá el ingreso y egreso de los frentistas mediante calles especialmente habilitadas y señalizadas, mientras que agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana Municipal estarán presentes para ordenar la circulación y asistir a los conductores.

Desde el municipio solicitaron respetar la señalización preventiva y circular con precaución hasta la finalización de la obra, ya que el sector permanecerá con restricciones durante las distintas etapas de ejecución.