Con el conversatorio “Borges para jóvenes”, dio inicio la Feria del Libro especial escuelas en Paraná. Los escritores Daniel Mecca y Estanislao Giménez Corte fueron los primeros expositores, en un encuentro que convocó a más de 300 adolescentes en la Sala Mayo.

La decimotercera edición de la Feria del Libro Paraná Lee se desarrolla hasta el domingo bajo el lema “Infinidad - Orillas - Ilusión”, ofreciendo una amplia programación de actividades, talleres y espectáculos culturales.

El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó la relevancia del evento: “Para nosotros es muy importante, con la centralidad de todos los esfuerzos municipales. Si bien hay muchas empresas que apoyan, es todo hecho a pulmón y hay que destacar el trabajo de los empleados municipales”. Sobre el interés de los jóvenes en la lectura, agregó: “Tengo una visión optimista de los jóvenes y creo que muchos leen distintas cosas y es muy positivo. En este caso, un autor argentino, uno de los más grandes de nuestro país y quizás del siglo XX, como lo es Borges”.

Por su parte, Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal, subrayó que “la Feria del Libro de la ciudad de Paraná es la feria más importante del litoral y estamos muy orgullosos de que así sea. Es fundamental que los estudiantes puedan tomar contacto con los escritores, con los libros y con los talleres que se realizan”.

En el conversatorio, Daniel Mecca señaló que “existe un prejuicio en torno a Borges, que quizás se lo considere un escritor para especialistas, pero eso no es cierto. Su literatura es accesible para cualquier persona que quiera acercarse a ella, especialmente para los jóvenes. Trabajamos con textos que permiten acercar a Borges al mundo de los adolescentes”.

El docente Javier Oroño, de la escuela Jorge Luis Borges, valoró la experiencia: “Me parece muy interesante para conocer la cultura de Entre Ríos y también para interiorizarse en aspectos importantes que muchas veces no se conocen”. Por su parte, la alumna Delfina Dechanzi expresó: “Me parece algo muy bueno; leyendo libros se puede aprender”.

Con la participación de escritores, talleres, charlas y espectáculos, la Feria Paraná Lee se consolida como un espacio de encuentro entre jóvenes y literatura, fomentando el hábito de la lectura y el acceso a la cultura en la región.