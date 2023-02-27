Comenzó en Entre Ríos el operativo de entrega de los 359.590 Libros para Aprender para estudiantes de las escuelas de Educación Primaria. El programa contempla un libro de Matemática y uno de Lengua para cada alumna y alumno, para ser utilizados tanto en el aula como en sus hogares. A su vez, cada Instituto de Formación y cada docente recibirá los mismos libros para desarrollar juntos el proceso de aprendizaje.

La selección de textos incluye 112 títulos de 15 editoriales en los que trabajaron más de 560 autoras, autores y desarrolladores de contenidos y 495 ilustradoras, ilustradores, diseñadoras y diseñadores.

Asimismo, en el transcurso de este año estudiantes de secundaria de todo el país recibirán, por primera vez, un libro de Lengua y otro de Matemática (o de Biología o Físicoquímica, según la selección jurisdiccional), además de una obra literaria, mientras que los niños y las niñas de los niveles inicial y primario recibirán dos libros de Literatura.

Encuentro Federal

Entre Ríos fue una de las jurisdicciones invitadas para exponer la propuesta y experiencia de Libros para Aprender en la provincia. El encuentro se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con jornadas de talleres y de capacitación sobre propuestas pedagógicas tanto de Libros para Aprender e Historias para Leer.

Este último es una colección de cuentos para niñas y niños editada por el Ministerio de Educación de la Nación producto de un trabajo articulado entre la Dirección de Educación Primaria, el Plan Nacional de Lecturas y la Dirección de Materiales Educativos.

Esta iniciativa se realizó en el marco de Libros para Aprender y prevé la distribución de más de 10 millones de libros de literatura de 14 títulos de autores argentinos ilustrados por reconocidos artistas para estudiantes y docentes de escuelas primarias.

Los ejemplares cuentan con un QR para acceder al audiolibro con la versión con interpretación en lenguaje de señas y algunos están traducidos a cinco lenguas de pueblos originarios.

Distribución en las escuelas entrerrianas

La entrega la realiza la empresa de correo OCASA directo a la institución y sin ningún costo. Un miembro del equipo directivo deberá conformar la recepción con el sello de la escuela, único documento que permitirá hacer los reclamos pertinentes en caso de ser necesario.