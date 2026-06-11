El Gobierno de Entre Ríos dio inicio a la obra de ampliación de la Escuela Nº 105 “Patria Libre” de Crespo, una intervención que demandará una inversión provincial de 242 millones de pesos y que se convertirá en una experiencia inédita a nivel nacional por la utilización de ladrillos PET elaborados con material plástico reciclado.

La obra permitirá ampliar la capacidad del establecimiento educativo, que actualmente alberga a 498 estudiantes, mediante la construcción de nuevos espacios destinados a fortalecer la actividad pedagógica y mejorar las condiciones edilicias.

Según se informó, el proyecto contempla la construcción de dos aulas, una sala de informática, una dependencia para personal auxiliar y un núcleo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad. La intervención abarcará una superficie de 340 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos.

Una obra con sello ambiental

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la utilización de ladrillos PET fabricados en el Parque Ambiental de Crespo a partir de residuos plásticos reciclados.

De acuerdo con los datos difundidos durante la presentación, para la ejecución de la ampliación se utilizarán unas 36.500 unidades elaboradas mediante una tecnología certificada por el Conicet. Cada bloque equivale al reciclado de aproximadamente 30 botellas plásticas y posee propiedades de aislación térmica e ignífugas.

Además, el proceso de fabricación permite reducir significativamente el consumo de agua respecto de los sistemas tradicionales de producción de ladrillos.

La iniciativa se enmarca en la campaña provincial “Botellas que construyen futuro”, a través de la cual se recolectaron más de un millón de envases plásticos en apenas tres meses, cantidad suficiente para abastecer la totalidad de la obra.

Articulación entre Provincia y Municipio

Los ladrillos serán aportados por la Municipalidad de Crespo en el marco de un convenio de colaboración suscripto con el Gobierno provincial.

Durante el acto de inicio de obra, realizado en la propia institución educativa, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el carácter innovador de la intervención y señaló que se trata de una inversión que combina infraestructura educativa con criterios de sustentabilidad ambiental.

El funcionario sostuvo además que el proyecto representa un ejemplo de trabajo conjunto entre el Estado provincial, el municipio y la comunidad para desarrollar soluciones con impacto social y ambiental.

Autoridades presentes

La firma del acta de inicio de obra contó con la participación del diputado nacional Darío Schneider; el ministro Hernán Jacob; el coordinador ministerial Gonzalo Atencio; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el responsable zonal de Arquitectura de Paraná Campaña, Osvaldo Francovich; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; las inspectoras Natalia David y María Mauro; y la directora de la institución, Mariela Solaro.