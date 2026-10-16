La 44ª Peregrinación de los Pueblos comenzó este viernes desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp, con miles de fieles que participan de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Entre Ríos. La caminata se extenderá durante la noche y finalizará este sábado en el Santuario de La Loma, en Paraná.

La convocatoria de este año se desarrolla bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”, que acompañará a los participantes durante un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros, marcado por momentos de oración, reflexión y acompañamiento espiritual.

A lo largo del trayecto, los caminantes realizarán paradas programadas para descansar, hidratarse y recuperar energías antes de continuar hacia la capital entrerriana.

El recorrido y las paradas

Uno de los puntos donde habitualmente se suma una importante cantidad de peregrinos es Cerrito, durante la madrugada. El recorrido también comprende sectores cercanos a El Palenque, antes de continuar hacia Paraná.

La participación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Los fieles pueden sumarse de manera individual o a través de grupos organizados por parroquias y comunidades.

Un operativo sanitario para acompañar la caminata

Para esta edición, la organización dispuso un amplio dispositivo de asistencia que contará con 11 ambulancias, carpas de atención en las paradas y entre 200 y 300 colaboradores distribuidos a lo largo del recorrido.

Los peregrinos dispondrán de puestos de hidratación, asistencia médica, vehículos de apoyo y espacios para descansar. Las pausas previstas permitirán recuperar fuerzas durante una caminata que atraviesa la noche y demanda un importante esfuerzo físico.

Además, se prestará especial atención a los sectores con menor iluminación, principalmente en dirección a Cerrito y El Palenque.

Las precipitaciones registradas durante los días previos generaron preocupación por el estado de las banquinas. Por ese motivo, se solicitó a los participantes extremar los cuidados durante el trayecto.

La Peregrinación de los Pueblos vuelve a reunir a comunidades de distintos puntos de la región en una experiencia de fe y encuentro, con destino al Santuario de La Loma, en Paraná.