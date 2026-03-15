El Área de Cultura de la Municipalidad de Libertador San Martín puso en marcha una nueva edición del Taller de Fotografía, un espacio de formación y creatividad destinado a jóvenes y adultos interesados en aprender y perfeccionar el arte de la fotografía con cámara. La propuesta está nuevamente coordinada por la profesora Eliana Correa, quien ya estuvo al frente del curso durante el año pasado.

La primera clase se realizó el martes 10 de marzo en el Salón Circular de la Terminal de Ómnibus, donde los participantes asistieron con sus cámaras para iniciar esta nueva experiencia formativa. El taller forma parte de la amplia oferta de propuestas culturales impulsadas por el Área de Cultura municipal, coordinada por la licenciada Priscila Bernhardt, que incluye actividades como ajedrez, corte y confección, coro, robótica, tango, danzas folclóricas y artes plásticas, entre otras.

El curso se desarrollará durante un cuatrimestre y se dicta los días martes de 18:00 a 20:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Terminal. Desde el municipio destacaron que esta iniciativa responde a la política de promover espacios que impulsen el arte, la creatividad y la formación dentro de la comunidad.

Tras la primera clase, la profesora Eliana Correa dialogó sobre el inicio del taller y expresó su satisfacción por la convocatoria. “Relindo y recontenta también porque iniciamos el segundo año. El año pasado estuvimos dictando un taller y los participantes vienen expectantes y con muy buena convocatoria, lo cual me pone muy contenta. Los vi bastante interesados”, señaló.

La docente explicó además que la propuesta de este año presenta algunas diferencias con respecto a la edición anterior. Mientras que el curso pasado estuvo orientado principalmente a la fotografía con teléfonos celulares, en esta oportunidad el taller está enfocado exclusivamente en el uso de cámaras fotográficas.

“Este curso tiene otros matices porque podemos profundizar mucho más la técnica, cuestiones relacionadas específicamente con la cámara. Además está el desafío de que un celular lo tenemos todo el tiempo en la mano, pero una cámara no; no la entendemos de la misma manera que un celular, así que para muchos es algo nuevo”, comentó.

Correa detalló que el taller comienza desde los conceptos básicos para que cualquier persona pueda sumarse, incluso sin conocimientos previos. “Me gusta empezar por lo básico, por las diferencias entre las cámaras. También hacemos una breve reseña histórica, porque no nacimos en la era digital, para ubicarnos en tiempo y espacio respecto al material con el que trabajamos”, explicó.

Durante las primeras clases se abordarán contenidos vinculados a los distintos tipos de cámaras —profesionales y semiprofesionales—, sus características y el manejo inicial del equipo. La docente aclaró que para participar es necesario contar con una cámara que disponga de modo manual, identificado generalmente con la letra “M” en la rueda de selección ubicada en la parte superior del dispositivo.

A medida que avance el curso, los participantes se adentrarán en aspectos más creativos de la fotografía. “Después del conocimiento básico vendrá todo lo relacionado con la composición. Para mí es la parte más linda, porque empiezan a ver cosas que antes no veían: líneas, estructuras, marcos. Ahí se les abre un poco la cabeza y se afina el ojo”, expresó.

Finalmente, la profesora indicó que aún existe la posibilidad de que nuevos interesados se sumen al taller en las próximas clases. “Hoy fue una clase de inicio para conocer las cámaras que trajeron. En el próximo encuentro haremos un repaso y luego comenzaremos de lleno con las cuestiones técnicas, así que los esperamos a todos”, concluyó.