Nogoyá.– El martes 23 de junio comenzó el juicio contra César Roberto Cepeda, acusado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas, hijas de su cuñada, cuando las niñas tenían 3 y 6 años.

La particularidad del caso consiste en que un jurado popular será quien determinará las culpabilidades del acusado en un nuevo juicio por jurados que se realiza en nuestra ciudad. El primero bajo esta modalidad se realizó el año pasado para juzgar a los responsables del crimen de Beatriz Fernández.

Al iniciar la semana se convocó a unas 100 personas, al azar, vecinos de todo el departamento Nogoyá. Se hizo una selección de 12 personas: 8 varones y 8 mujeres. Por lo que habrá finalmente 12 jurados titulares y 4 suplentes”.

Por estas horas ingresan a la Oficina de Gestión de Audiencias local, una diversidad de testigos que aportan no solo su versión sino también se exhiben pruebas por parte de la Unidad Fiscal y de la defensa de Cepeda. Las audiencias comienzan a media mañana y en algunas jornadas se han extendido hasta las 21 horas.

Desde la Unidad Fiscal adelantaron que al menos hasta la próxima semana se extenderán las audiencias y los alegatos de cierre podrían estar realizándose entre el jueves o viernes.

“Las partes valorarán la prueba producida en el juicio y darán su opinión al respecto. Luego se darán las instrucciones finales al jurado, para que sepan cómo valorar la prueba. El juez técnico tiene ese conocimiento, se instruye sobre ‘sana crítica, el principio de inocencia, la duda razonable’, y en base a esas instrucciones, ellos resuelven”, describió el fiscal Fernando René Martínez.

Según el relato del padre de las víctimas, quien asumió de manera pública la difusión del caso, los abusos habrían ocurrido en la vivienda del acusado y su esposa —hermana de la madre de las niñas—, en la localidad de Lucas González. Durante el aislamiento dispuesto por la pandemia de Covid-19, las menores quedaban al cuidado de sus tíos maternos mientras sus padres cumplían con sus respectivos horarios laborales.

Una bandera que recorre el país

El padre de las niñas es corredor de ultra maratón, y desde hace años convirtió cada una de sus carreras en una herramienta de visibilización. En cada competencia despliega una bandera con la leyenda "Los niños no mienten", consigna que busca concientizar sobre el abuso sexual infantil y que se transformó, con el tiempo, en una marca que identifica su lucha. El hombre organizó además varias carreras específicas de concientización en Lucas González, y llegó a completar una ultra maratón que unió las localidades de Ramírez y Lucas González bajo la misma bandera. Cuando todo empezó sus hijas tenían 3 y 6 años, respectivamente; hoy, 9 y 11 años.

El tiempo fue un enemigo implacable

En febrero 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el pronunciamiento del entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que el martes 13 de septiembre de 2022 firmó la resolución de remisión a juicio oral de la causa por abusos a menores que involucra a César Cepeda.

Los hechos, según denunciaron en 2020 los papás de las niñas, de 3 y 6 años, sucedieron en la vivienda de Cepeda, en Lucas González: allí las niñas permanecían al cuidado de sus tíos mientras la mamá -separada del padre- cumplía con su horario laboral. Esa decisión de Acosta, remitir la causa a juicio, fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, el 28 de septiembre de 2022.

Pero el abogado Walter Martínez, defensor de Cepeda, acudió con una impugnación extraordinaria ante la Sala Penal, que dispuso «anular» la audiencia en la que el juez de Garantías de Nogoyá remitió la causa de los abusos en Lucas González a juicio y ordenó «retrotraer las actuaciones al momento previo a dicho acto procesal, debiéndose encauzar el proceso a través del sistema de Juicio por Jurados».

Pero además, el alto cuerpo encomendó a la Secretaría de Juicios por Jurados y a la Oficina de la Mujer del STJ para que, «en forma conjunta y de acuerdo a las pautas que oportunamente se definan, instruyan a los miembros del jurado interviniente en procesos de esta naturaleza y de acuerdo a las consideraciones aquí referidas».