Crespo.- Desde el lunes se encuentra en funcionamiento Parking Crespo, la primera playa de estacionamiento de autos medido por hora en la ciudad. Una iniciativa pionera que busca brindar una solución concreta al problema del estacionamiento en el centro crespense.

Ubicado estratégicamente al lado de la Municipalidad de Crespo y frente a la Plaza Sarmiento, el emprendimiento pertenece a Candela Buxman, quien destacó que se trata de una propuesta pensada tanto para vecinos como para visitantes, con tarifas accesibles y un servicio seguro y ordenado.

El complejo cuenta con cámaras de seguridad, monitoreo permanente y seguro, ofreciendo tranquilidad a quienes dejen allí su vehículo. Además, se dispone de todas las medidas necesarias para responder ante cualquier inconveniente que pudiera surgir.

La capacidad total del estacionamiento es de 18 dársenas, algunas de ellas especialmente adaptadas para camionetas, que requieren mayor espacio.

Al ingresar, el cliente recibe un ticket con código de barras, se registra la patente del vehículo y, al retirarse, puede abonar el tiempo utilizado mediante diversos medios de pago: efectivo, débito, transferencia, entre otros.

Los horarios de funcionamiento en el mes de diciembre son: lunes a sábado de 7:30 a 13:30 y de 16 a 20:30.

Parking Crespo también ofrece estadías diurnas, nocturnas y mensuales, ampliando las opciones según la necesidad de cada usuario. Por consultas llamar al celular 3435183052.

Por el momento, el estacionamiento no abrirá los días domingos, aunque la propietaria señaló que, ante eventos especiales en la ciudad, se evaluará su apertura, ya que es cuando mayor demanda se genera en la zona céntrica.

Esta iniciativa surge como respuesta al colapso habitual del estacionamiento en el centro de Crespo, especialmente en días de lluvia, con el objetivo de ordenar el tránsito y facilitar el acceso a comercios e instituciones.

Con precios módicos y un servicio integral, Parking Crespo se posiciona como una alternativa práctica y necesaria para mejorar la movilidad urbana en la ciudad.