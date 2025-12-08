Desde las primeras horas de este domingo quedó oficialmente en marcha el nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Paraná, operado por la empresa San José. El interno 49, correspondiente a la línea P, partió a las 4.55 desde la base operativa rumbo a su cabecera en el Aeropuerto, convirtiéndose en el primer coche en circular bajo el renovado esquema. Con el correr de la mañana se sumaron progresivamente las demás unidades previstas para cubrir el servicio dominical.

El debut se desarrolló sin inconvenientes y según lo estipulado. “Esto marca el inicio de un servicio diferente. Es un trabajo articulado entre la empresa como prestataria y la Municipalidad como autoridad de aplicación”, señaló la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel. Destacó además que la transformación obedece a “una decisión política de la intendenta Rosario Romero, de obtener un servicio moderno, de calidad y accesible, dando respuesta a una deuda histórica de la ciudad”.

Supervisión y controles

A lo largo de la jornada, equipos de la Dirección Operativa de Transporte supervisaron la salida de los vehículos, verificando la documentación obligatoria, la higiene interna, las licencias profesionales, los seguros vigentes y todos los requisitos vinculados a la seguridad y a la correcta prestación del servicio.

Una flota completamente renovada

El nuevo sistema se apoya en una flota inicial de 77 unidades 0 kilómetro, presentada días atrás por la Municipalidad. Los colectivos incorporan aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, motores de bajo impacto ambiental —el 20% funciona a GNC— y tecnología GPS.

Además, se suman nuevos medios de pago: SUBE, tarjetas, códigos QR y billeteras digitales. El esquema tecnológico contempla también herramientas de información en tiempo real, seguimiento de unidades y canales de atención más ágiles para el usuario.

Arriba Paraná, la nueva app del servicio

La aplicación oficial Arriba Paraná, disponible para celulares y en versión web, permite consultar recorridos, paradas y frecuencias mediante geolocalización. También habilita la realización de consultas y reclamos en forma directa, buscando agilizar la comunicación con los pasajeros.

Un modelo con enfoque en el usuario

El proceso licitatorio que derivó en la puesta en marcha del sistema incluyó evaluaciones técnicas y económicas, así como instancias de participación ciudadana: audiencias públicas, reuniones con vecinales y recepción de sugerencias. De esta forma, la ciudad avanza hacia un modelo de transporte sustentable, moderno y centrado en la calidad del servicio.

Las voces del primer día

Los choferes que protagonizaron la jornada inaugural expresaron su entusiasmo. Pablo, camionero de profesión e incorporado recientemente a la empresa, fue el encargado del primer recorrido: “Soy la primera línea, la P, el primer chofer en salir a la calle de toda la empresa. Es un orgullo. Espero que a mí y a mis compañeros nos vaya bien y que la gente disfrute de este nuevo servicio”.

Su colega Maxi Escobar compartió la emoción por el inicio: “Esperamos que nos vuelvan a elegir y a confiar en el transporte público. Vamos a poner toda la profesionalidad en el cuidado del pasajero y del vehículo”.

Los usuarios también evaluaron positivamente la experiencia. Eduardo, que abordó en el Aeropuerto, destacó el confort: “Viajar con aire acondicionado es muy bueno, sobre todo por los chicos y la gente grande”. Bárbara, vecina de Mosconi II, subrayó la puntualidad: “El horario de la app se cumplió exacto. Eso es lo que más pide la gente: frecuencia y puntualidad”.

Natalia Ramos, de la zona del Parque Gazzano, valoró la mejora en su rutina diaria: “Antes salía de trabajar a las 22 y el colectivo ya no pasaba. Ahora llego antes y más segura. Estoy muy contenta. Y también nosotros tenemos que cuidarlos”.