La estacion de servicio YPF de la Agrículo Regional ubucada en la intersección de calle 9 de Julio y Entre Ríos, puso en funciones el sistema de autodespacho de combustible, que permite a los clientes cargar de forma rápida y segura. Esta nueva modalidad se implementará desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la mañana.

Al ser un nuevo sistema, los playeros guiarán a los conductores en el paso a paso. Un dato importante a saber es que solo está permitido pagar con la app de YPF, que tiene un ahorro de hasta el 3% sobre el precio del combustible de 22:00 a 00; mientras que está vigente el descuento del 6% por cargar en horario correspondiente a las 00 y las 6:00.