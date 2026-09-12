Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, se prepara para vivir este sábado 12 de septiembre la segunda edición de la Fiesta de la Empanada y el Vino, una propuesta que busca combinar gastronomía, producción vitivinícola, cultura y los atractivos naturales de la localidad.

La celebración fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a partir de una iniciativa del diputado Lénico Aranda.

El encuentro apunta a consolidarse como una fiesta propia de Colonia Ensayo y, al mismo tiempo, como una oportunidad para dar a conocer la localidad y generar movimiento para los comercios, emprendimientos gastronómicos y prestadores turísticos.

Empanadas, vino y sabores locales

El presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer, explicó que la celebración nació con el propósito de mostrar la identidad de la localidad y sus diferentes atractivos.

“Es la concreción de un sueño, después de la primera edición en 2025”, señaló en declaraciones a Radio Diputados.

Uno de los principales atractivos será el concurso de empanadas, que se desarrollará entre las 18:00 y las 21:00. La propuesta gastronómica tendrá entre sus variedades empanadas de vacío al vino tinto, bondiola y pescado, además de las preparaciones clásicas.

La gastronomía estará acompañada por vinos producidos en la zona, en una propuesta de maridaje vinculada con el Viñedo Los Aromitos.

Turismo: recorridos por los paisajes de Colonia Ensayo

La fiesta será también el punto de llegada de una jornada pensada para recorrer distintos lugares de la localidad.

Entre las actividades previstas se encuentran visitas guiadas al Viñedo Los Aromitos, una excursión al Salto de la Olla y recorridos por los parajes La Jaula y La Juanita.

Estos últimos cuentan con miradores desde los que se puede contemplar el río Paraná.

La propuesta es que quienes visiten Colonia Ensayo puedan aprovechar el día para conocer sus paisajes y atractivos turísticos y finalizar la jornada participando de la fiesta.

Una propuesta que busca impulsar el movimiento local

Kemerer destacó que el evento también representa una oportunidad para el comercio y el turismo de la zona.

“Hay reservas para hospedarse desde Villaguay, de Córdoba y de Santa Fe. Se abre el pueblo para que sea conocido y pueda todo el mundo estar involucrado”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos es que Colonia Ensayo pueda contar con una celebración que se transforme en parte de su identidad.

La organización reúne nuevamente al sector público, emprendimientos privados y entidades intermedias, con la intención de fortalecer el trabajo conjunto alrededor de la actividad.

Música y espectáculos durante la noche

Además del concurso gastronómico, la programación incluirá espectáculos artísticos durante la noche, completando una jornada que combinará las propuestas turísticas y gastronómicas con actividades culturales.

La segunda edición busca así darle continuidad a la experiencia iniciada en 2025 y consolidar a la Fiesta de la Empanada y el Vino como una nueva propuesta dentro del calendario de eventos de Colonia Ensayo.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados

La realización de la fiesta contará además con el respaldo institucional de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que declaró al evento de Interés Legislativo.

Kemerer valoró especialmente el acompañamiento del diputado Lénico Aranda y el contacto permanente con los representantes del departamento Diamante.

“Los diputados y senadores del departamento están en permanente contacto y el legislador Aranda siempre está presente y nos acompaña en cualquier gestión. Es muy importante esta Declaración de Interés”, destacó.

Con gastronomía, vinos, música y recorridos por sus paisajes, Colonia Ensayo prepara una jornada que busca mostrar la identidad de la localidad y atraer visitantes de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.