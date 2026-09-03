Colonia Ensayo volverá a reunir gastronomía, producción vitivinícola y cultura local con la segunda edición de la Fiesta de la Empanada y el Vino, una propuesta que busca poner en valor los productos y atractivos de la localidad.

El encuentro fue presentado en Paraná y se realizará este sábado desde las 20.30, con entrada libre y gratuita. La organización reúne a la Comuna, el Viñedo Los Aromitos, emprendedores, comisiones de vecinos y distintos actores de la comunidad.

La propuesta invita además a aprovechar la jornada para recorrer los atractivos naturales y productivos de Colonia Ensayo y terminar el día participando de la fiesta.

Concurso de empanadas y música en vivo

Uno de los principales atractivos será el concurso de empanadas, que se desarrollará de 18 a 21, antes de los espectáculos artísticos previstos para la noche.

La gastronomía será así uno de los ejes de una celebración que busca recuperar una comida tradicional y popular, vinculándola con la producción vitivinícola que viene desarrollándose en la zona.

También habrá música y diferentes propuestas para compartir en familia y con amigos.

Recorridos por el viñedo y los paisajes de Colonia Ensayo

La fiesta será además una oportunidad para conocer algunos de los atractivos turísticos de la localidad.

Durante la jornada se ofrecerán visitas guiadas al Viñedo Los Aromitos, además de una excursión al Salto de la Olla y recorridos por los parajes La Jaula y La Juanita, donde se encuentran miradores con vistas sobre el río Paraná.

Desde la organización proponen aprovechar el día para recorrer estos lugares y luego acercarse al predio donde se desarrollará la celebración.

Enoturismo y desarrollo local

El secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Sebastián Bel, destacó la articulación entre el sector público y privado para impulsar nuevas propuestas turísticas.

“Uno de los productos que venimos desarrollando es el enoturismo, y esta fiesta es un claro ejemplo de cómo el sector privado y el Estado pueden trabajar juntos para poner en valor la gastronomía típica y generar un espacio de encuentro entre los lugareños y los turistas”, señaló.

Para Bel, este tipo de propuestas permiten fortalecer la oferta turística entrerriana a partir de productos propios de cada localidad.

Una fiesta que involucra a toda la comunidad

El presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer, resaltó el trabajo conjunto que permitió organizar nuevamente la celebración.

“Estamos presentando con orgullo la segunda edición, que se realiza de manera conjunta entre la Comuna y el Viñedo Los Aromitos”, afirmó.

También destacó el aporte de las comisiones de vecinos y de los emprendedores que participan con la elaboración y venta de empanadas.

“Esto le da vida al pueblo y genera actividad económica”, sostuvo Kemerer.

Desde el Viñedo Los Aromitos, Leandro Jacob puso el foco en la combinación de los dos productos que identifican a la fiesta.

“Es el maridaje perfecto: una comida tan popular y nuestra como la empanada, acompañada por una bebida nacional como el vino”, expresó.

Segunda edición de una propuesta que crece

La primera Fiesta de la Empanada y el Vino se realizó en 2025 y permitió mostrar el perfil gastronómico y productivo de Colonia Ensayo, con participación de emprendedores y prestadores locales.

En esta segunda edición, la localidad vuelve a combinar gastronomía, vino, naturaleza y cultura, con una propuesta que busca atraer visitantes y, al mismo tiempo, generar movimiento económico para quienes producen, emprenden y trabajan en la comunidad.