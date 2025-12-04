Colonia Avellaneda vuelve a abrir sus puertas a una de las celebraciones más convocantes de la región. El próximo sábado 6 de diciembre, desde las 19:30, el Prado Español será escenario de la 5ª Fiesta del Migrante, un encuentro que honra las raíces, tradiciones y aportes de las distintas comunidades que conforman la identidad de la ciudad. La entrada será libre y gratuita.

Con el paso de los años, esta fiesta se consolidó como una de las propuestas culturales de mayor crecimiento en el área metropolitana, impulsada por un fuerte sentido de pertenencia y por el reconocimiento del aporte que miles de familias migrantes realizaron —y continúan realizando— al desarrollo social, económico y cultural de Colonia Avellaneda.

Un programa para disfrutar en comunidad

La edición 2024 ofrecerá una variada grilla de actividades: feria de emprendedores y artesanos, patio gastronómico, música en vivo, fiestas regionales, y los clásicos campeonatos de truco y chinchón que cada año convocan a jugadores de toda la zona.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de los talleres municipales de danzas, que integran más de un centenar de bailarinas y bailarines en disciplinas como folklore, estilizada, cumbia y otras expresiones artísticas que celebran el cruce de culturas que distingue a la ciudad.

Una fiesta que crece junto a su gente

La Fiesta del Migrante nació como respuesta al marcado proceso de crecimiento demográfico y cultural de Colonia Avellaneda. Cada edición se transforma en un espacio donde convergen historias, costumbres y memorias familiares que atraviesan generaciones.

El reconocimiento a su importancia también llegó desde la provincia: este año, la celebración fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo provincial, distinciones que refuerzan su peso dentro del calendario cultural entrerriano.

Artistas que dirán presente

El escenario del Prado Español reunirá a artistas locales y regionales de diversos estilos:

Coro de Villa Urquiza y Ensamble de Sauce Montrull

Candela Clavel Heis

Pegó en el Palo

Alta Revolución

Juan Manuel Bilat

Horacio Gaitán

Una celebración que fortalece la identidad local

A lo largo de sus cinco ediciones, la Fiesta del Migrante logró consolidarse como un motor para el turismo, la cultura y la actividad emprendedora de Colonia Avellaneda, convocando cada año a miles de visitantes.