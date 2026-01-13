La ciudad de Colón será nuevamente sede de uno de los eventos culturales más importantes de la región con la realización de la 41ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 12 al 16 de febrero de 2026. La celebración coincidirá además con el Año de la Madera y el 20º Patio de Tallistas, reafirmando el perfil artesanal y cultural que distingue a este tradicional encuentro.

Desde la organización se informó que los vecinos de Colón podrán adquirir plateas y entradas generales en fechas específicas: jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, y lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, en el horario de 10 a 17 horas.

La edición 2026 promete una combinación de artesanía, música y espectáculos de primer nivel, con una programación artística que ya genera gran expectativa.

Grilla artística confirmada

Jueves 12 de febrero

Banda de la Policía de Entre Ríos

Los Musiqueros Entrerrianos

Entrada gratuita

Plateas: $20.000 / $10.000

Viernes 13 de febrero

La Beriso

Entradas anticipadas: $30.000

Entrada general: $40.000

Colonenses: $20.000

Plateas: $30.000 / $25.000 / $20.000

Sábado 14 de febrero

Luck Ra

Entradas anticipadas: $40.000

Entrada general: $50.000

Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Domingo 15 de febrero

Abel Pintos

Entradas anticipadas: $40.000

Entrada general: $50.000

Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Lunes 16 de febrero

La Konga

Una fiesta que trasciende fronteras

La Fiesta Nacional de la Artesanía convoca cada año a miles de visitantes de distintos puntos del país, quienes disfrutan no solo de los espectáculos musicales, sino también del trabajo de artesanos, tallistas y emprendedores que dan identidad al evento. La edición 2026, enmarcada en el Año de la Madera, pondrá especial énfasis en el valor del oficio artesanal y la creatividad como patrimonio cultural.