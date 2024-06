Los números y el buen juego ilusionan. El equipo de Colombia tiene 23 partidos invictos y ocupa el tercer puesto en la tabla de las eliminatorias al Mundial 2026, con 12 puntos. Un balance que muestra una Selección Colombia sólida, de cara a la Copa América. Pero, ¿qué tan fuerte es? ¿Le alcanzará para obtener el título?

Javier Hernández Bonnet, uno de los periodistas deportivos con más recorrido en Colombia, describió a esta selección, en entrevista con la Voz de América, como una generación de empalme, que reemplazó a la del 2014” -la cual llegó a cuartos de final en un Mundial, por primera vez-, y “una generación con jugadores supremamente inteligentes, muy maduros”.

Opinión la comparte Norberto Peluffo, exfutbolista, exdirector técnico y comentarista deportivo colombiano, al señalar que “es una mezcla” entre juventud y experiencia, y resaltó el trabajo que viene realizando el seleccionador Néstor Lorenzo –el argentino que comenzó su era en Colombia a finales de 2022- quien “ha ido trayendo los jugadores jóvenes y ha ido haciendo un recambio generacional… bastante bueno y que hasta el día de hoy le está dando los resultados”.

Jugadores que han tenido un roce internacional en las ligas europeas lo que, según Hernández, director de Deportes de Caracol Televisión, les ha permitido un “crecimiento vertiginoso”.

Al tener “un director de orquesta” como Lorenzo, “que ha sabido canalizar todas esas energías, no solo las futbolísticas, sino las emocionales, ha podido casi que darnos un producto final con mucha ilusión, porque este es un equipo poderoso, con muchas fechas de invicto y que nos llena de ilusiones a los colombianos”, añadió.

Una ilusión que, precisamente, guardan los hinchas

“¡Favoritos total! Siempre. Y ahora lo exigimos como hinchas y yo sé que ellos lo van a demostrar… Sí se pueden llevar la Copa, se puede llevar el título. Los jugadores tienen el carácter, la fuerza y todos lo necesitamos”, dijo Gina De la de Hoz, hincha colombiana, a la VOA.

Opinión que comparte Néstor Giraldo, quien dijo tener muchas “esperanzas de que esta puede ser una gran oportunidad para la selección…. tiene un juego que es bastante impactante, tiene buen fútbol, tiene buen toque, está muy sólido en defensa, tiene muy buen mediocampo, tiene buenos recuperadores”.

Camilo Duque, por su parte, confiesa que no lo ve como un equipo favorito, pero sí como una “candidato" por las estadísticas y el juego. "Lo veo como un equipo sólido y que perfectamente puede llegar mínimo a la semifinal”. Además, es “fuerte en defensa y que hace muchos goles y no necesita exactamente de un goleador para ganar”, agregó el hincha.

Sin favoritismos

Colombia se sitúa solo por detrás de Argentina (15) y Uruguay (13) en la tabla de las eliminatorias y suma 15 triunfos y 5 empates, en los 20 juegos -que incluye amistosos- dirigidos por el estratega argentino, quien no se atreve a abrazar el favoritismo.

“Creo que estamos bien, vamos partido a partido, no creo que seamos favoritos. Argentina que es actual campeón del mundo y América, también Brasil y Uruguay", indicó el argentino, luego de ganar el pasado fin de semana 5-1 frente a Estados Unidos. "Ellos son el lote al cual nosotros nos queremos sumar, tenemos que seguir creciendo”, agregó.

Para Hernández, cuando se tilda a la Selección como favorita “pesa”. Por eso, prefiere quedarse con la opinión del astro argentino Lionel Messi, quien la semana pasada reiteró que su equipo, así como Brasil, siempre serán candidatas a llevarse el título, pero que hay otras selecciones “muy fuertes”.

“Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, añadió el jugador del Inter de Miami.

Para el periodista deportivo, Colombia “es un equipo que necesita, culturalmente, dar paso a paso el camino para llegar a ese título”. “Nosotros solo ganamos una Copa, que fue la del 2001, dirigida por [Francisco] ‘Pacho’ Maturana y, desde ese entonces, siempre nos hemos quedado así, apareciendo en el cuadro final, pero sin poder protagonizar un partido final”, agregó.

No obstante, se atreve a asegurar que la selección tricolor tiene todo, incluso, para jugar una semifinal y, de allí, para adelante, citó al exfutbolista y exentrenador argentino Jorge Valdano, “hay que esperar a que se alineen los astros” dijo, “porque es que no solo depende del buen rendimiento del equipo, depende muchas veces de los arbitrajes”, las lesiones y “que los jugadores estén iluminados. Ahí hay talento, pero el talento siempre necesita esa parte mágica que es la inspiración”.

Peluffo enfatizó, por su parte, en que “no es ninguna obligación” ganar la Copa. “Que lleguemos a la final, extraordinario, pero obligación, no creo. Sí tenemos una ilusión como colombianos, que yo creo que esa misma ilusión la tienen los jugadores”, añadió.

En cuanto a las demás selecciones, el analista coincide con las posibilidades argentinas y brasileñas, y describe a Uruguay como al equipo “más ganador de Copas Américas… que tiene una extraordinaria generación en estos momentos, entre los 20, de la selección campeona mundial Sub 20 de la juvenil, a los 25 años”.

A pesar de los retos, Víctor Hugo Aristizábal, exdelantero de la Selección Colombia, dice tener la seguridad "de que sí tiene condiciones para ganar el torneo”.

“Es solo mentalizarnos de salir a la cancha y saber que los jugadores que hoy tenemos pueden disputar mano a mano con Brasil, con Argentina, con Uruguay, que son los primeros favoritos. Pero yo sí le veo una gran posibilidad a nuestra selección de que pelee el título”, agregó a la VOA.

Los rivales de Colombia

En la fase de grupos, la selección cafetera debutará el 24 de junio frente a Paraguay, en Houston. El 28 se enfrentará a Costa Rica en Glendale, Arizona, y su tercer rival, en la fase de grupos, será Brasil, el 2 de julio en Santa Clara, California.

Para Hernández, Paraguay no será “el mayor inconveniente”, pero Costa Rica cuenta con un seleccionador, Gustavo Alfaro, que conoce muy bien al onceno colombiano. Y Brasil, “siempre es uno de tiro al aire. Brasil o te puede generar una barrida por tener tanto talento individual… pero también es un equipo que a veces no muestra todo lo que tiene. Se relaja demasiado y se les embolatan los partidos”.

Para el extécnico, Colombia debe pasar del grupo: “Lo ha mostrado ya en la eliminatoria, le ganó a Brasil, va tercero en la eliminatoria. Costa Rica con Alfaro no vamos a decir que es un rival fácil, va a ser un rival complicado, pero creo que Colombia es mucho más. Creo que Colombia puede pasar el grupo D. O sea, clasificar, no sin ningún problema, si no que va a clasificar por el buen nivel que está teniendo”.