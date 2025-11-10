Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que, en horas de la tarde del domingo, personal policial de la Comisaría de Aldea Brasilera intervino ante un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 18,5 de la Ruta Provincial N° 11.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hecho había involucrado a dos automóviles Toyota Corolla, los cuales circulaban en sentido norte–sur. Uno de los vehículos era conducido por una mujer de 43 años, domiciliada en Aldea Brasilera, mientras que el otro estaba al mando de un hombre de 70 años, con residencia en la ciudad de Paraná.

Según se informó, la colisión se produjo por alcance, y las causas del siniestro son materia de pericia. Los ocupantes de ambos rodados fueron asistidos en el lugar, no registrándose lesiones óseas ni de gravedad.