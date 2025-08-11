El siniestro vial involucró a un automóvil Toyota Etios, conducido por un hombre de 50 años, y a una motocicleta Derbi de 100 cc., guiada por un joven de 23 años. Producto del impacto, el motociclista sufrió heridas que motivaron su traslado inmediato al Hospital local.

Tras ser examinado por el personal médico, se constató que presentaba una lesión ósea en una extremidad, por lo que fue derivado a la capital provincial para recibir atención especializada.

La Fiscalía local dispuso la realización de las pericias accidentológicas correspondientes, con el objetivo de establecer las causas y la mecánica del hecho.