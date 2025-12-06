El funcionario fue contundente al referirse al peso de la deuda provincial:

“Nosotros heredamos una deuda mala de cerca de 517 millones de dólares, cuyos vencimientos cayeron casi en su totalidad en nuestra gestión. Es una deuda ociosa, sin productividad y tomada supuestamente para obras que no se encuentran”, afirmó.

Colello explicó que el equipo económico trabaja para reperfilar esos compromisos, mejorar las condiciones financieras y evitar que la carga afecte el funcionamiento del Estado.

“Entre Ríos no tiene capacidad financiera para afrontar los vencimientos con recursos propios, por eso tenemos que trabajar en mejorar los perfiles de la deuda”, remarcó.

Al mismo tiempo, diferenció esa “deuda mala” del financiamiento que el gobierno provincial busca obtener actualmente.

“Estamos gestionando créditos internacionales con organismos multilaterales, especialmente con el BID, por alrededor de 350 millones de dólares. Esa es una deuda buena porque se traduce en infraestructura, obras estratégicas y condiciones para atraer inversiones privadas y generar empleo genuino”, explicó.

Orden fiscal y objetivos del Gobierno

Colello destacó que, pese al contexto económico nacional, la Provincia logró estabilizar sus cuentas, recuperar obra pública y mejorar indicadores financieros.

“Pasamos de estar en el penúltimo puesto fiscal a ubicarnos a mitad de tabla entre las provincias. Saldamos compromisos, reactivamos el 100% de la obra pública y hoy tenemos una salud fiscal mucho mejor que la que heredamos”, señaló.

Agregó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsa un modelo de gestión basado en la responsabilidad fiscal: “Para tener un presupuesto serio, tiene que entrar lo mismo que sale. Como intenta hacer cualquier familia. Eso implica priorizar qué cosas vamos a hacer y, por lo tanto, también elegir las que vamos a despriorizar para que podamos hacer esas”, subrayó.

Búsqueda de consensos

Consultado sobre la relación con los municipios y con la oposición, Colello afirmó que el diálogo es permanente. Destacó la adhesión de 79 intendencias al convenio para disminuir impuestos en la tarifa eléctrica, y respaldó la propuesta del gobernador de trabajar con legisladores de todos los partidos.

“Para poner a Entre Ríos de pie hace falta el esfuerzo de todos. La provincia necesita políticas que perduren 30 años, no solo una gestión. Y eso se logra buscando acuerdos en los temas importantes: educación, obra pública, salud y seguridad”, concluyó.