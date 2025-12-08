El trágico accidente ocurrido en la noche del domingo 7 de diciembre en Ruta 32 no sólo dejó un profundo dolor en las familias de las dos personas fallecidas, sino también una repentina carga económica para afrontar los gastos funerarios. Frente a esta situación, allegados de ambas víctimas impulsaron colectas solidarias para colaborar con los costos de velatorio y traslado.

Apoyo para la familia de Sasha Grandoli

Una de las jóvenes fallecidas fue Sasha Grandoli, de 19 años, oriunda de Crespo. Su entorno explicó que los gastos imprevistos del servicio fúnebre resultan muy difíciles de afrontar para la familia, por lo que habilitaron una cuenta para recibir contribuciones voluntarias.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias: PIERINA87, correspondiente a la cuenta a nombre de Daiana Pierina Riquelme.

Desde la familia y amistades de Sasha expresaron que “todo suma para ayudar en este dolor tan grande para la familia, así sea muy poquito, ayuda”.

Recaudación para el traslado del cuerpo de Juan Carlos Müller

La segunda víctima del siniestro fue Juan Carlos Müller de Campos, de 18 años, oriundo de Misiones y radicado en Crespo desde hace un tiempo. En su caso, el panorama económico es aún más complejo: su familia debe afrontar el costoso traslado del cuerpo hasta su ciudad natal, en la provincia mesopotámica.

Para colaborar con estos gastos se habilitó el alias: LORI.MAGALI.MP, correspondiente a la cuenta a nombre de Lori Magalí C. Müller.

Desde su entorno agradecieron el acompañamiento y señalaron: “Cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos brindará un apoyo para poder darle una despedida digna y honrar su memoria”.