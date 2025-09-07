Crespo- Darío Schmid es un vecino de Crespo que apela a la solidaridad de la población, para poder acompañar a su hijo Elías, de 9 años, en un difícil momento que atraviesa.

Explicó que "Mi hijo estuvo desde junio en el Hospital San Roque de Paraná, con un cuadro complicado de leucemia, totalizando 52 días de internación. Fue derivado después al Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Desde el 7 de agosto está en ese lugar. Le estaban haciendo quimioterapia, pero fueron pausadas por la presencia de un virus. Está acompañado por la mamá, ya que, por mi trabajo, en una empresa local, debo estar en Crespo. Igualmente, fui semanas atrás a visitarlo y a hacerme un estudio de compatibilidad de médula ósea, por si aparece la posibilidad o necesidad de esa intervención. La semana que viene estarían los resultados y nos genera esperanza".

Sobre Elías, que asiste a 4° Grado de la Escuela N° 19 Santa Teresita de Seguí, donde vive con su mamá, su papá dijo a Paralelo 32 que "Con el correr de los días hay algunas pocas mejorías, que además suelen ser temporales. Cuando fui estaba con sedación. Después se la fueron quitando, pero mantiene sonda para alimentarse y las conexiones a bolsitas para sus necesidades".

Gastos y formas de colaborar

En relación al plano económico, comentó a este medio que "Mi obra social le cubre todo al nene. Pero por tener obra social no nos dan la ayuda de la Casa de Entre Ríos o de la residencia del Hospital Garrahan para familias del interior. No corresponde acceder a ese beneficio y por eso decidí hacer una colecta, para poder costear mi traslado y la estadía. El objetivo es reunir el dinero para los pasajes e intentar viajar el jueves 11 de septiembre. Si no logramos reunir los fondos, esperaré un poco más".

• Todo ayuda. Para hacer transferencias, el alias es: Rodolfo.Dario.30

• También se pueden contactar en redes sociales: https://www.facebook.com/dario.schmid.2025

•Los que quieran acercar el dinero en efectivo, pueden coordinar con él a través del WhatsApp 3434621213.