Crespo (Paralelo 32)- El próximo viernes 19, en vísperas del Día del Amigo, el conjunto folclórico Código Destino presentará su primer CD “Somos Así”, en un espectáculo con invitados, en el Salón Municipal.

La velada comenzará a las 21:00 con algunas sorpresas y novedades.

El grupo liderado por el cantautor Mariano Fernández (1ª voz y guitarra de acompañamiento) integrado además por Facundo Holzheier (acordeón) Marcos Sandrigo (1ª guitarra), Lucas Prediger (bajo y guitarra) y Emiliano Feser (cajón peruano, bombo y percusión) interpretará las canciones de su primer material discográfico, integrado por ocho temas propios e inéditos con ritmos folclóricos entre tradicionales, modernos y estilizados, y otros temas variados de un amplio repertorio folclórico.

Formará parte del espectáculo una joven promesa del folclore, Cinthia Exner, quien acompañada por los músicos de Código Destino, hará su primera presentación en público decidida a empezar a desandar el camino del canto. También estarán en escena dos parejas de baile de IMEFAA, completando la presentación.

Las entradas anticipadas están a la venta a $ 100 en kiosco Choly Miranda en Crespo y Kiosco La Silvia (Racedo) o pueden solicitarse al cel. 343-4057854. En puerta costará $ 150.