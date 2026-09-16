El Club Deportivo Cultural y Social Puggari dio un nuevo paso para reactivar la actividad deportiva de la institución. Durante una reunión de su Comisión Directiva, realizada el martes 15 de septiembre, se analizó la necesidad de recuperar la vida deportiva del club y se resolvió conformar una Subcomisión de Fútbol.

El nuevo espacio quedó integrado por Diego Erbes, Matías Frickel, Jorge Varoli, Willian Gómez y Emiliano Caligari, quienes tendrán a su cargo impulsar acciones y actividades vinculadas con la práctica deportiva.

La decisión surgió a partir del interés manifestado por vecinos del barrio y la localidad para recuperar las actividades del club y generar propuestas destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Mejorar las instalaciones y recuperar la actividad

Entre los objetivos planteados se encuentra el mejoramiento de la cancha de fútbol y del cercado del predio, con el propósito de preservar las instalaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas.

La nueva subcomisión tendrá como una de sus primeras tareas avanzar en acciones que permitan convocar nuevamente a la comunidad y promover la participación deportiva.

Desde la institución señalaron que la intención es que el club vuelva a ocupar un lugar activo como espacio de encuentro y práctica deportiva para los vecinos de Puiggari.

Una comisión directiva con mandato hasta 2027

La actual Comisión Directiva del Club Deportivo Cultural y Social Puggari está presidida por Fernando Tortella, acompañado por Ludmila Cardoso como secretaria y Claudia Sosa como tesorera, entre otros integrantes.

Las autoridades tienen mandato hasta el 30 de abril de 2027, fecha en la que, mediante una Asamblea General, se formalizará una nueva comisión.

La institución cuenta además con Personería Jurídica Vigente y Regular, bajo Matrícula N.º 703.

Gestiones ante el municipio y la Provincia

Para avanzar con los objetivos planteados, la institución mantiene abierta una línea de diálogo con el Municipio de Libertador San Martín, con el propósito de buscar apoyo para distintos emprendimientos vinculados con la recuperación de las instalaciones y las actividades deportivas.

También se prevé realizar gestiones ante la Secretaría de Deportes de la Provincia de Entre Ríos.

El objetivo será sumar acompañamiento institucional para concretar las mejoras previstas y ampliar las posibilidades de desarrollo deportivo.

La conformación de la Subcomisión de Fútbol representa así el primer paso de una nueva etapa para el Club Puggari, que busca recuperar la participación de la comunidad y convertir nuevamente sus instalaciones en un espacio de encuentro para la práctica deportiva.