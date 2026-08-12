La salud privada de Entre Ríos atraviesa un escenario de creciente preocupación. La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) analizó la situación del sector y advirtió que el atraso en los pagos de las obras sociales, la pérdida de afiliados y el aumento sostenido de los costos ponen a los establecimientos en una situación cada vez más difícil de sostener.

La presidenta de la entidad, Silvia D’Agostino, sostuvo que la problemática no es reciente y que los sanatorios arrastran una crisis estructural desde hace más de dos décadas.

“Los sanatorios de todo el país están en emergencia desde marzo de 2002 porque los problemas de fondo nunca tuvieron una solución”, afirmó en declaraciones a Demo, de FM Universidad 105.7.

Obras sociales con menos recursos y mayores costos

Uno de los principales factores que explican el deterioro, según Acler, es la pérdida de capacidad económica de las obras sociales.

La caída del poder adquisitivo de la población produjo una reducción en la cantidad de afiliados y, consecuentemente, impactó sobre los recursos disponibles para financiar las prestaciones médicas.

Al mismo tiempo, los medicamentos, insumos, estudios y servicios vinculados con la atención sanitaria registraron fuertes incrementos, generando una brecha cada vez mayor entre los ingresos de los sanatorios y sus costos de funcionamiento.

“Las prestaciones de la salud son caras y cada vez se encarecen más”, señaló D’Agostino.

Según explicó, algunas obras sociales nacionales comenzaron a plantear esquemas de pago en cuotas para cancelar las prestaciones e incluso solicitaron limitar la atención a situaciones de urgencia.

PAMI: reclaman una actualización de los aranceles

La situación con PAMI constituye otro de los puntos centrales del reclamo de las clínicas entrerrianas.

D’Agostino cuestionó que los valores de las prestaciones permanecieron prácticamente congelados durante el año y consideró insuficientes las actualizaciones aplicadas recientemente.

Según la titular de Acler, los incrementos del 1,9%, otra actualización de similar magnitud y un eventual ajuste posterior del 4% están lejos de compensar el atraso acumulado, que la entidad estima en torno al 160%.

A esta situación se suma, según explicó, la existencia de topes a las prestaciones y a la cantidad de órdenes autorizadas, lo que limita aún más los ingresos de los prestadores.

“Trabajamos a tope, pero no cubrimos los costos”

El problema, advirtió la entidad, no estaría relacionado con una caída de la demanda. Por el contrario, las clínicas continúan atendiendo un elevado volumen de pacientes.

La dificultad aparece en la ecuación económica que sostiene esa actividad.

“Las clínicas trabajan a tope pero con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni a cubrir los costos”, graficó D’Agostino.

En este contexto, la declaración de emergencia para el sector tampoco representa, según Acler, una solución estructural.

La dirigente explicó que la medida permite evitar determinados embargos por parte de ARCA sobre clínicas endeudadas, pero no resuelve las causas que generaron esas obligaciones.

“La emergencia implica únicamente que ARCA no embargue a las clínicas que están endeudadas. Es solo eso, no es una solución. Hace 25 años que estamos pateando el problema para adelante”, cuestionó.

Acler pidió la intervención del Gobierno de Entre Ríos

Frente a este escenario, representantes de Acler mantuvieron reuniones con autoridades provinciales para plantear la situación y solicitar gestiones ante organismos nacionales.

D’Agostino confirmó un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, además de una reunión con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

El objetivo fue solicitar que la Provincia intervenga ante la Nación para buscar alternativas que permitan aliviar la situación financiera de los prestadores privados.

También preocupa el congelamiento de aranceles de la OSER

La problemática alcanza también a la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Según explicó la titular de Acler, los ingresos de la obra social provincial se vieron afectados por la falta de actualización de los aportes vinculada con la ausencia de paritarias.

Esta situación derivó, de acuerdo con el planteo de los prestadores, en un congelamiento de los aranceles que reciben las clínicas y sanatorios.

“Por el momento seguimos haciendo gestiones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”, lamentó D’Agostino.

Un reclamo que busca una solución de fondo

Desde Acler plantean que el sistema privado de salud enfrenta una combinación de factores que amenaza su sustentabilidad: aumento de costos, atrasos en los pagos, pérdida de afiliados, aranceles desactualizados y límites a las prestaciones.

La entidad insiste en que las medidas de emergencia pueden evitar situaciones financieras inmediatas, pero no alcanzan para resolver una problemática que, según sus autoridades, lleva más de 20 años acumulándose.

El desafío, plantean desde el sector, pasa ahora por recomponer los valores de las prestaciones y establecer mecanismos de actualización que permitan que los ingresos acompañen la evolución real de los costos de la salud.