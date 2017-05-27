Victoria.- Hoy sábado 27 de mayo a las 21:00 en la Abadía del Niño Dios tendrá lugar el tercer y último concierto del Circuito de Música Organística, organizado por la Secretaría de Extensión Cultural de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

En el mismo, los intérpretes serán los alumnos de la Cátedra de Órgano de la Prof. Marisa Gianni: Juan Martín Jordán y Adrián Terraza. Como invitados participarán Ornella Leone y Andrés Cofré, alumnos de la Cátedra de Canto de la Profesora Marcela Centenaro.

Considerando las excelentes condiciones acústicas de la Abadía el concierto será registrado en forma fonográfica por los alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnologías aplicadas al Arte Sonoro de la Escuela de Música con los Profesores Gabriel Data y Guillermo Jardón.

El ciclo que comenzó en marzo en la ciudad de Rosario, se ha desarrollado con los objetivos de divulgar la literatura musical para órgano y para exhibir el trabajo académico de los estudiantes de esa disciplina.

El circuito se celebra en adhesión a los 70 años de la Facultad de Humanidades y Artes.