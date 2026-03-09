En el programa periodístico Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y en streaming por la web de Paralelo 32, dialogamos con Cintia Camila Exner, modelo de la ciudad que se encuentra participando del certamen Miss Caribe Universo, con la expectativa de representar a Entre Ríos en las próximas instancias del concurso.

Exner tiene 26 años y lleva ocho años vinculada al modelaje. Tras iniciar su formación en seminarios de moda y alta costura, actualmente se desempeña como modelo freelance, mientras combina esta actividad con su trabajo en atención al público.

“Hace ocho años que soy modelo. Inicié con distintos seminarios y después tomé mi camino independiente. Hoy trabajo como modelo freelance y quise hacer algo diferente, por eso me inscribí en este concurso”, comentó durante la entrevista.

La joven crespense se encuentra participando en la instancia provincial, que se realizará el 14 de marzo en Villa San Justo, donde se definirá quién representará a Entre Ríos en la siguiente etapa.

“Ahora estoy en la etapa provincial y estoy compitiendo para obtener el título de mi provincia. Si quedo seleccionada, paso a la instancia nacional y después a la internacional, que se hace en Punta Cana”, explicó.

Además del aspecto estético, el certamen también evalúa proyectos sociales impulsados por las participantes. En ese sentido, Exner contó que su propuesta está vinculada con la educación.

“Me gustaría trabajar por la educación primaria, acompañar a los niños en sus primeros años de escolaridad y generar espacios donde puedan sentirse escuchados. Muchas veces hay problemas que no se detectan a tiempo y eso termina afectando su aprendizaje”, señaló.

La crespense también destacó que su formación artística la ayuda a desenvolverse en este tipo de competencias. Además del modelaje, se formó en canto, actuación y danza, disciplinas que complementan su perfil escénico.

“Me considero artista. Todo lo que tenga que ver con el escenario me encanta y me ayuda a desinhibirme y a poder expresarme mejor”, afirmó.

En caso de avanzar en el certamen, la siguiente etapa sería la instancia nacional, mientras que la final internacional se desarrollaría en Punta Cana, República Dominicana.

Mientras continúa con su preparación, la joven también busca sumar apoyos y sponsors que la acompañen en el desafío.

“Llegar a la instancia internacional sería un sueño. Estoy trabajando mucho para lograrlo”, concluyó.