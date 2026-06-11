Paraná (Entre Ríos).- La gestión y articulación de la Secretaría de Cultura con los canales de televisión locales conllevó la concreción de espacios de difusión de audiovisuales, programas de tv donde se comparten cortos, medios y largometrajes entrerrianos. Los ciclos, proponen acercar a la audiencia la rica producción audiovisual entrerriana.

En Canal 9 Litoral el programa se denomina “Enfoque Entrerriano” y en ElonceTV “Once Directores”. Se trata de un valioso acercamiento a películas que se realizan en la provincia y que muchas veces no llegan al público local, realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales.

Once Directores es un programa de Elonce TV dedicado a realizadores audiovisuales de la región donde se comparten producciones. Las emisiones se realizan los martes a las 23 horas y los sábados a las 21.30 horas. Cuenta con la conducción de Eliana Sánchez y Franco Giorda, es un ciclo que se compone de 11 programas de 60 minutos.

Enfoque Entrerriano, por su parte, se emite por Canal 9 Litoral los días sábados; es un ciclo televisivo en el que se presentan cortos, mediometrajes y películas de realizadores de la provincia, junto a las Asociaciones CaPAER (Cámara de Productores y Productoras Audiovisuales de Entre Ríos), ARAER (Asociación de Realizadores y Realizadoras Audiovisuales de Entre Ríos) y un grupo de realizadores independientes.

Sobre la programación:

Por Enfoque Entrerriano (Canal 9 Litoral) ya pasaron los largometrajes de Iván Fund (Vendrán LLuvias Suaves -Ficción); Maximiliano Schonfeld (La Siesta del Tigre- Documental); y Estefanía Santiago (Istmo- Documental).

Durante mayo y junio también se proyectaron los cortos: El río corre (de María Ángeles Terraza Córdoba); La Necesidad (de Faustino Emiliano Sosa); Mujer de Tierra (de María Florencia Curi); La Marcela (de Esteban Corazza); Puertas abiertas (de Angie Weisheim); La inquietud (de Patricio Toscano); El Último Arenero (de Marcelo Rivero); y Serenata por los bares de Gualeguay (de Mauricio Echegaray).

En la grilla de programación para futuras emisiones se encuentran pendientes producciones de Eduardo Crespo, Nicolás Herzog, Celina Murga, Eliana Di Giovanni y Camila Daniela Rey entre muchos otros y otras.

Para la producción de Enfoque Entrerriano se creó una comisión de trabajo, que está integrada por Eduardo Crespo (Directores Independientes), Mauro Cape (ARAER) y Nahuel Beade (CaPAER) y los representantes de la Secretaría de Cultura y el Canal 9 Litoral.

Consultado sobre la importancia del ciclo Beade destacó: “Uno de los objetivos principales de esta propuesta conjunta -entre la Secretaría de Cultura, Canal 9 y las asociaciones que forman parte del rubro de la producción audiovisual- es concientizar y educar a los espectadores acercándoles contenido de producción entrerriana. Son producciones que hablan de nosotros, de nuestra identidad e idiosincrasia”.

En relación al proceso de selección de las películas dijo: “En primera instancia, se lanzó una convocatoria entre las y los realizadores, invitados a presentar sus proyectos. Nosotros recibimos el material y lo fuimos organizando en la nube para ponerlo a disposición del canal según sus necesidades. Después la programación la define el canal de acuerdo al espacio y al tiempo que disponen para la emisión”.

En la plantilla de programación de Once Directores de ElonceTV que arrancó en el mes de abril ya se proyectaron 10 producciones entrerrianas: “Artesanos” de Germán Berger; “Orquesta Roja” de Nicolás Herzog; “El río corre” de María Ángeles Terraza Córdoba; “Al caer el sol” de Eliana Di Giovanni; “Noches de fútbol” de Guillermo Barvarov; “Sombras” de Mauro Bedendo; “25 minutos” de Julio Gómez; “Barquito” y “Urbanos” de Nahuel Beade; y “Crespo, la continuidad de la Memoria” de Eduardo Crespo. La programación contará con la presencia de dos directores entrerrianos más para finalizar el exitoso programa que generó importantes repercusiones en la audiencia: Maximiliano Schonfeld e Iván Fund