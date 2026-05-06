Según el informe, entre 2015 y 2025 solo cinco provincias explicaron el 88% del incremento de las exportaciones del país: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

El trabajo señala que, aunque las ventas externas argentinas crecieron de manera significativa durante ese período, el proceso se dio de forma desigual, con regiones que lograron capitalizar inversiones estratégicas y otras que perdieron peso relativo en el comercio exterior.

Neuquén y Vaca Muerta, el fenómeno más marcado

El caso más sobresaliente es el de Neuquén, provincia que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas diez años gracias al desarrollo de Vaca Muerta. El informe destaca que esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales polos exportadores del país, dejando atrás su histórico rol marginal en términos de comercio exterior.

En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron un fuerte crecimiento impulsado por la actividad minera, especialmente vinculada a la extracción y exportación de litio.

Un nuevo mapa productivo

El estudio sostiene que Argentina atraviesa una reconfiguración de su estructura exportadora. Aunque la región Pampeana continúa liderando las exportaciones nacionales, su participación cayó del 78% al 73% en la última década.

En contraste, la región patagónica incrementó su peso del 8% al 15%, mientras que las provincias del norte asociadas al desarrollo minero también ampliaron su participación.

Este cambio refleja un creciente protagonismo de la energía y los recursos naturales frente al modelo agroindustrial tradicional que históricamente dominó las exportaciones argentinas.

Exportaciones récord, pero con crecimiento desigual

De acuerdo con el informe, en 2025 las exportaciones argentinas superaron los 87 mil millones de dólares y el país logró recuperar el superávit comercial. Sin embargo, los investigadores remarcan que ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

El desempeño exportador reciente se sostiene principalmente en territorios y sectores específicos capaces de atraer inversiones y aprovechar ventajas productivas y recursos naturales estratégicos.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, afirmó Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del trabajo.

La necesidad de políticas diferenciadas

El documento concluye que la inserción internacional del país ya no puede analizarse como un fenómeno uniforme. Las diferencias regionales, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan —según plantea el estudio— a pensar estrategias de desarrollo con una lógica subnacional.

En ese marco, el informe propone repensar las políticas públicas en función de las capacidades productivas de cada territorio, promoviendo una diversificación que permita ampliar la generación de divisas y reducir las asimetrías regionales.

El trabajo completo analiza en profundidad la evolución del comercio exterior argentino, los complejos productivos y la distribución territorial de las exportaciones, ofreciendo una nueva mirada sobre cómo y dónde se generan hoy las divisas en Argentina.