Pasadas las 13:00 de este martes, la Cámara de Diputados de la Nación llevó adelante la jura de los 127 legisladores que se incorporan al cuerpo legislativo. El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y buena parte del gabinete nacional.

La ceremonia fue presidida por el diputado chaqueño Gerardo Cipollini (UCR), quien, con sus 82 años, ocupó el rol de autoridad provisoria por ser el legislador de mayor edad, tal como establece la tradición parlamentaria.

Cinco representantes de Entre Ríos asumieron sus bancas

Durante la jornada prestaron juramento cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos, tres de ellos pertenecientes a la Alianza La Libertad Avanza y dos a Fuerza Entre Ríos – PJ.

Los legisladores de LLA

Andrés Laumann (LLA)

(LLA) Alicia Fregonese (PRO – en la boleta de LLA)

(PRO – en la boleta de LLA) Darío Schneider (UCR – en la boleta de LLA)

Los legisladores de Fuerza Entre Ríos – PJ

Guillermo Michel

Marianela Marclay

Las fórmulas de juramento también aportaron un matiz distintivo a la ceremonia:

Fregonese juró “por Dios, la patria y estos santos evangelios”.

juró “por Dios, la patria y estos santos evangelios”. Laumann , Marclay y Schneider lo hicieron “por Dios y la patria”.

, y lo hicieron “por Dios y la patria”. Michel optó por jurar “por la patria”.

Los cinco nuevos diputados reemplazarán a Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma, quienes cumplieron el período 2019–2023.

Quiénes son los nuevos diputados entrerrianos

Andrés Laumann (LLA)

Paranaense, fue candidato a intendente de la capital provincial en 2023 por La Libertad Avanza y es uno de los referentes del espacio en Entre Ríos. Coordinó la campaña electoral y mantiene vínculo directo con los hermanos Milei.

Alicia Fregonese (PRO)

Actual presidenta del Consejo General de Educación (CGE), asumió ese rol en diciembre de 2023. Ya fue diputada nacional entre 2017 y 2021, representando al PRO dentro de Juntos por el Cambio.

Darío Schneider (UCR)

Ministro de Infraestructura y Servicios del gobierno de Rogelio Frigerio. Fue intendente de Crespo durante dos períodos (2015–2023) y es una figura destacada del radicalismo entrerriano.

Guillermo Michel (PJ)

Abogado nacido en Gualeguaychú, cuenta con una extensa trayectoria en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Llegó a desempeñarse como director general de la Aduana Nacional durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Marianela Marclay (PJ)

Concejal mandato cumplido y actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la gestión del intendente José Eduardo Lauritto.