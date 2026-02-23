Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que este domingo 22 de febrero, alrededor de las 6:50, personal de Seguridad Vial Municipal que realizaba controles vehiculares preventivos en la intersección de bulevar Belgrano y avenida Centenario observó un automóvil que efectuaba maniobras indebidas.

Según el parte oficial, se trataba de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, cuyo conductor, al advertir la presencia del control, evadió la indicación de detención y se dio a la fuga.

Ante esta situación, tomó intervención de manera inmediata personal policial de la Sección 911 y del área de Video Vigilancia, que logró interceptar el rodado en la intersección de bulevar Brown y Garay.

Una vez detenido el vehículo, los efectivos procedieron a identificar a sus ocupantes, constatando que se trataba de cinco masculinos de entre 20 y 23 años de edad, todos oriundos de la ciudad de Victoria.

Posteriormente, se practicó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. En consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso la retención preventiva del automóvil.

Desde la Jefatura recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, a fin de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de todos los vecinos.