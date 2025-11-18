Planear un viaje o escapada implica hacerse muchas preguntas: ¿qué hacemos?, ¿dónde comemos?, y... ¿qué no nos podemos perder?

En Mar del Plata, ¡las respuestas sobran! Por eso te compartimos 5 maneras únicas para disfrutar de la ciudad y todo lo que tiene para ofrecer:



1 - Playas para todos los gustos

Desde La Perla hasta Punta Mogotes, Mar del Plata ofrece casi 50 kilómetros de costa para elegir tu rincón ideal. Hay playas céntricas para estar cerca de todo, otras más tranquilas para disfrutar de la naturaleza, y hasta algunas con escuelas que brindan clases de surf y stand up paddle. Incluso fuera del verano, las playas siguen siendo las protagonistas de tus vacaciones: pasear por la orilla, escuchar el sonido del mar o simplemente contemplar el amanecer, son planes que no pasan de moda... ¡ni entienden de climas!

2 - Sabores que dejan huella

El alma de Mar del Plata también se conoce a través de su cocina: desde pescados y mariscos hasta los clásicos de la pastelería local, como churros, medialunas y alfajores.

¿Un plus? La ciudad es Capital Nacional de la Cerveza Artesanal, ¡con más de 80 estilos diferentes para probar! En zonas como Güemes, Alem y Constitución, se concentra una increíble oferta de bares, restaurantes, vermuterías y cervecerías que invitan a recorrer la ciudad a través del paladar.



3 - Noches que brillan

Cuando cae el sol, Mar del Plata se transforma. Bares, recitales, fiestas electrónicas y casinos conforman un combo que hace de cada noche una experiencia distinta. Desde shows con artistas de renombre hasta lugares para bailar junto al mar, la ciudad tiene planes para todos los gustos. Y como si fuera poco, los espectáculos teatrales también se disfrutan en el año con una cartelera variada y para todas las edades.



4 - Aventura y deportes al aire libre

Mar del Plata es sinónimo de acción. Surf, golf, pesca, mountain bike, parapente y trekking son apenas algunas de las opciones para quienes buscan moverse y conectar con la naturaleza. La ciudad también es ideal para recorrer en bicicleta y, si preferís un plan más tranquilo, las caminatas por la costa siempre renuevan el cuerpo y la mente.



5 - Paseos que cuentan historias

Descubrir Mar del Plata a tu ritmo es fácil con los circuitos guiados que podés encontrar en Spotify, buscando la cuenta de Turismo Mar del Plata. Hay recorridos por barrios tradicionales o por la costa, con enfoque cultural, arquitectónico y/o natural. Mientras caminás, te proponemos ir escuchando datos curiosos y relatos que revelan el alma de la ciudad.



Sin dudas, Mar del Plata es una ciudad que respira cultura a cada paso: perfecta para quienes buscan conectar con su historia y su identidad. Siempre te espera, ¡y siempre te ofrece una nueva forma de vivirla!

Para más información, seguí a @turismomardelplata en redes sociales, ingresá a www.turismomardelplata.gob.ar o descargate la aplicación “Guía Turística de Mar del Plata” en tu teléfono celular.