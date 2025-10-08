Con una convocatoria que superó expectativas, el pasado 28 de setiembre tuvo lugar el Acto por los Cien Años de la Escuela Número 32 "Paula Albarracín", distante a unos 8 km de la localidad de Hernández.

Se inició la jornada con el descubrimiento de una placa recordatoria en el Bar Bonadeo, donde funcionara hasta 1966 la institución escolar centenaria.

Luego tuvo lugar el acto protocolar con presencia de autoridades provinciales y locales, ex-docentes, ex-alumnos y vecinos, en el sitio donde hoy funciona "La Rosada" como se la nombra en la actualidad.

El denominador común de este encuentro se dio con el intercambio de muchos de los presentes, donde se destacó la charla amena, la recordación, y los previsibles apretones de manos y abrazos de cada reencuentro.

Hicieron uso de la palabra la directora de la escuela, Paola Farias, la exalumna Ana María Bonadeo, la directora Departamental de Escuelas Claudia Sosa, Martha Schreiner de Bauer, docente jubilada, y se oyó la poesía del alumno Ignacio Alvarez.

El cierre llegó con la actuación, en canciones, de Eliana Hilderman, de Don Cristóbal Segundo, y la Agrupación de Danzas De mi Tierra Argentina, de la localidad de Seguí.

La merienda colectiva se sirvió al aire libre donde en todo momento el clima de buen sol acompañó todos los festejos.