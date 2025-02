Del viernes 7 al viernes 14 de marzo, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) será escenario de un ciclo cinematográfico titulado Érase una vez en Crespo. La iniciativa acompaña el estreno de Sombra grande, el más reciente largometraje del director argentino Maximiliano Schonfeld.

El programa retrospectivo busca resaltar la creatividad y la prolífica producción de cineastas que han forjado sus carreras en Crespo, Entre Ríos. El ciclo está compuesto por seis largometrajes fundamentales dirigidos en los últimos quince años por Iván Fund, Eduardo Crespo y el propio Schonfeld. La organización está a cargo del Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en conjunto con la Fundación Cinemateca Argentina.

La actividad cinematográfica en Entre Ríos ha experimentado un notable crecimiento desde el inicio del siglo XXI, caracterizándose por una mirada descentralizadora y la incorporación de nuevas estéticas. Los realizadores de la región han trabajado en la construcción de un lenguaje propio, alejado de los modelos tradicionales y los estereotipos dominantes.

Según la investigadora y crítica de cine Alicia Aisemberg, "la necesidad de mostrar una zona con escasa visibilidad y el interés por profundizar en sus particularidades culturales determinó la adopción de una perspectiva ubicada en la identidad de la región". En este sentido, las películas de Schonfeld y Fund se caracterizan por un estilo narrativo despojado, que combina elementos extraños o fantásticos con rasgos documentales. Por su parte, el documental Crespo (La continuidad de la memoria), de Eduardo Crespo, se distingue por su exploración subjetiva y su reflexión sobre la memoria y la identidad local.

El surgimiento de esta generación de cineastas en Crespo también está vinculado a un hecho fortuito: su formación en un curso de cine en la ciudad de Paraná en 2001. "Había profesores de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) que daban clases temporalmente. Nos organizábamos para viajar juntos desde Crespo hasta Paraná, nos esperaban y nos traían de vuelta. Así de simple", señala uno de los realizadores.

Si bien puede verse como una coincidencia, la proliferación de artistas en una misma región tiene antecedentes en Entre Ríos. En Gualeguay, por ejemplo, surgieron figuras literarias de la talla de Carlos Mastronardi, Juan José Manauta, Juan L. Ortiz y Arnaldo Calveyra. Mastronardi atribuía este fenómeno a la calidad educativa de la época y al acceso a una formación cultural estimulante.

Érase una vez en Crespo no solo celebra el estreno de Sombra grande, sino que también ofrece una oportunidad única para explorar el cine entrerriano contemporáneo. El evento subraya la importancia de la descentralización en la producción audiovisual argentina y destaca el talento de una región que, con sus particularidades, ha logrado consolidar un estilo propio en la cinematografía nacional.

El ciclo en la Sala Lugones permitirá redescubrir estas obras fundamentales y apreciar la riqueza narrativa y visual de un cine que se aleja de los estándares convencionales para dar cuenta de nuevas formas de representación y exploración estética.

Días y horario

TODAS LAS FUNCIONES COMIENZAN PUNTUALMENTE EN EL HORARIO ANUNCIADO

Viernes 7

A las 15 horas

Germania

(Argentina, 2012)

Dirección: Maximiliano Schonfeld.

Con Margarita Greifenstein, Brenda Krütli, Lucas Shell.

Germania es la historia del último día de una familia de alemanes de Volga en una pequeña aldea de Entre Ríos. La Madre, y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Brenda, realizan un duelo íntimo esperando la partida. Pero las razones de su huida son misteriosas. Su granja fue devastada por una peste y los aldeanos evitan acercarse a ellos.

“Película climática, de atmósferas melancólicas y por momentos opresivas, Germania ofrece en su trasfondo algunas lúcidas observaciones sobre las relaciones en el seno de esa comunidad bastante cerrada (un poco en la línea de Luz silenciosa, del mexicano Carlos Reygadas), pero el foco está puesto en el contradictorio universo adolescente, en la represión interna de los personajes y en la sensación de pérdida, de derrota. (Diego Batlle, Otros Cines).

(75’; DCP).

A las 18 horas

Crespo (La continuidad de la memoria)

(Argentina, 2016)

Dirección: Eduardo Crespo.

A partir de la muerte de su padre, Eduardo Crespo se embarca en un viaje para filmar la película que harían juntos. Una película sobre Crespo, el pueblo de donde vienen, la avicultura y la relación de padre e hijo que los unía. Ahora que no está el personaje principal, la película viaja por los mismos espacios, intentando juntarlos a través de la memoria colectiva del pueblo y la memoria personal con el fin de reconstruir a partir de esos detalles, la figura de ese padre que ya no está.

“El joven Crespo, a diferencia de su padre recientemente fallecido, que alguna vez dejó Buenos Aires para irse a ese pueblo grande de inmigrantes, dejó la capital avícola del país para irse a la Capital Federal y vive en el barrio de Villa Crespo, una anécdota azarosa que marca el tono del filme: una amable elegía sin visos de gravedad. (…) Una imagen recurrente determina simbólicamente a Crespo (La continuidad de la memoria). En una foto de la infancia se ve a un nadador arrojándose al vacío. La muerte del padre es para muchos un salto mortal. Crespo lo entiende, transmite y objetiva. La emoción destilada de una pérdida se puede filmar”. (Roger Koza, Con los ojos abiertos).

(65’; DCP).

Sábado 8

A las 15 horas

Nosotros nunca moriremos

(Argentina, 2020)

Dirección: Eduardo Crespo.

Con Romina Escobar, Rodrigo Santana, Jésica Frickel.

Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar calmo, transitarán los primeros tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando al dolor de los adultos y de manera imperceptible irá dejando la infancia. Su madre intentará revelar los misterios de esa muerte. Una película diáfana, con melancolía y un leve humor, con personajes solitarios que intentan brindar algo de afecto. Una historia suspendida en el tiempo, en la flotación de los lugares perdidos de provincia.

“Eduardo Crespo, que es un fotógrafo sensible y aquí delegó esa responsabilidad en Inés Duacastella, filma eso que podría pensarse como abstracto –el duelo– y sin embargo se hace físico en los rostros de la madre y Rodrigo. No hay gritos, llantos ni diálogos rememorativos: ésta es gente callada, que no exterioriza el dolor, salvo por sus gestos. Por sus tiempos, sobre todo: en Nosotros nunca moriremos, que a pesar de todo el dolor termina haciendo honor a su título, el tiempo parece haberse frenado, dejó de transcurrir. No es que la cámara imponga tiempos muertos, sino lo contrario: son los tiempos los que parecen haber muerto, y la cámara está a su servicio”. (Horacio Bernades, Página/12).

(82’; DCP).

A las 18 horas

La risa

(Argentina, 2009)

Dirección: Iván Fund.

Con Leandro Airaldo, Gabriel Zaragoza, José Escobar.

Cuatro amigos de un pueblo de Entre Ríos estiran hasta el infinito el momento de volver a casa tras una noche de fiesta.

“La risa sigue a un grupo de amigos a la deriva en un pantanoso después de hora: al amanecer tras una fiesta nocturna, cuando el cuerpo se debate entre la excitación y la extenuación. En un inagotable camino de vuelta a casa, en ese tramo que va del éxtasis a la soledad del sueño, en la fase donde la vigilia es casi embriaguez, la cámara de Fund recorta esa resaca de energía para conectarla en un juego de suspenso y absurdo, de incomodidad y felicidad sedada donde el tiempo deviene cine puro”. (Catálogo del 11° Bafici).

(90’; 35mm).

Domingo 9

A las 15 horas

A las 18 horas

Jesús López

(Argentina/Francia, 2021)

Dirección: Maximiliano Schonfeld.

Con Lucas Schell, Joaquín Spahn, Sofía Palomino.

Jesús López, un joven piloto de carreras, muere accidentalmente dejando su pueblo conmocionado. Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente poco a poco tentado a ocupar su lugar. Se instala con los padres de Jesús, viste su ropa, sale con sus amigos y su exnovia. Al principio la gente lo acepta y a Abel le gusta este papel. Pero el parecido con su primo se vuelve inquietante, hasta el punto de que acaba transformándose en Jesús López. En el pueblo se organiza una carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su primo, Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta carrera determinará si la transformación se vuelve o no definitiva.

“Entonces, se hace la imagen: Jesús López maneja su moto en la ruta, en medio de la noche, y sus largos pelos iluminados desde atrás provocan una ilusión óptica, como si un fuego avivado por el viento surgiera del cuerpo. Un fuego interior, inextinguible, eterno, misterioso. Esa noche Jesús morirá en un accidente y será un mártir de los caminos llorado por todo el pueblo, irónico final para un corredor de carreras semi profesional acostumbrado a tomas curvas a alta velocidad. Jesús, como su más famoso homónimo, resucitará, pero no de manera literal o evidente en una primera impresión. El duelo, las ansiedades de la primera juventud y el eterno tema del doble forman parte de una película tensa, llena de dobleces, visualmente impactante y con una banda de sonido del dúo Jackson Souvenirs que acompaña a los personajes y ambientes rurales con texturas electrónicas evocadoras”. (Diego Brodersen, Radar).

(86’; DCP).

Martes 11

A las 15 horas

Vendrán lluvias suaves

(Argentina, 2018)

Dirección: Iván Fund.

Con Alma Bozzo Kloster, Florencia Canavesio, Massimo Canavesio.

En un barrio de clase trabajadora en las afueras de un pequeño pueblo de provincia, un grupo de niños deben enfrentar solos el comienzo de un extraño suceso que ha convertido a los adultos en entes dormidos. Los niños del pueblo aguardan entre confundidos y resueltos el momento en que todo vuelva a la normalidad y sus padres despierten.

“Vendrán lluvias suaves otorga momentos de bella poesía visual, con la cámara husmeando en los rostros de los niños y animales, deteniéndose en sus juegos infantiles y en sus caminatas por las calles desiertas de un pueblo que parece haber entrado en una siesta eterna. Al final, cuando elementos más fantásticos aparezcan, uno se quedará pensando en que allí había, quizás, otra película a desarrollar. Pero la elección del realizador, ayudado por un muy carismático grupo de niños, todos actores no profesionales, es otra. Y, en su intento de capturar las sensaciones de miedo, camaradería y amistad, consigue exactamente lo que se propone”. (Diego Lerer, Micropsia Cine).

(81’; DCP).

A las 21 horas

Miércoles 12

A las 15 horas

A las 21 horas

Jueves 13

A las 21 horas

Viernes 14

A las 21 horas

