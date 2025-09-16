Policía de Entre Ríos
Choque sin heridos en el acceso sur de Libertador sobre la Ruta 131
En la mañana de hoy, personal policial de la Comisaría de Libertador intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 131, en el acceso sur de la localidad.
El accidente involucró a un automóvil Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas mayores de edad domiciliadas en Gualeguaychú, y a un camión Fiat Iveco con acoplado, conducido por un hombre oriundo de Aldea Brasilera.
De acuerdo a los primeros indicios, una maniobra imprudente del conductor del automóvil habría originado la colisión con el vehículo de carga.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en los vehículos.
