El accidente involucró a un automóvil Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas mayores de edad domiciliadas en Gualeguaychú, y a un camión Fiat Iveco con acoplado, conducido por un hombre oriundo de Aldea Brasilera.

De acuerdo a los primeros indicios, una maniobra imprudente del conductor del automóvil habría originado la colisión con el vehículo de carga.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en los vehículos.