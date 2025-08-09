Por causas que aún se investigan, colisionaron de frente dos vehículos que circulaban en sentido contrario: una camioneta Ford Ranger blanca, con cuatro ocupantes mayores de edad oriundos de Victoria, y un Renault Duster blanco, en el que viajaban tres personas de Pueblo General Belgrano, departamento Gualeguaychú.

Producto del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Fermín Salaberry para recibir asistencia médica. El conductor de la Ford Ranger sufrió lesiones leves, mientras que la conductora del Renault Duster presentó una fractura de radio izquierdo a la altura del codo.

La Fiscalía en turno fue informada y dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo la realización de dosajes de alcohol a los conductores.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Rincón de Nogoyá, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Laguna del Pescado, Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Victoria, quienes colaboraron en la asistencia y seguridad vial durante el procedimiento.