Un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta y un móvil policial se registró durante la madrugada de este sábado 29 de agosto en la ciudad de Victoria.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:45, en la intersección de las calles Alem y Arenales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, por causas que aún son materia de investigación, una Honda Wave, que circulaba por calle Alem, colisionó con un móvil policial motorizado que transitaba por Arenales.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

En la motocicleta se desplazaban un joven de 19 años, quien conducía el rodado, y un adolescente de 16 años que viajaba como acompañante.

A raíz del impacto, tanto el conductor de la moto como el efectivo policial involucrado fueron trasladados en ambulancia para recibir asistencia médica.

Según se informó, ambos fueron examinados y se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

La Fiscalía ordenó pericias

Tras tomar conocimiento del accidente, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la realización de las medidas correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, junto con un perito mecánico y el médico policial de turno.

Las pericias buscarán establecer las circunstancias del siniestro y aportar elementos a la investigación judicial.