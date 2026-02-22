La Jefatura Departamental Diamante informó que en la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles Echagüe y Eva Perón, en la ciudad de Diamante.

De acuerdo al parte oficial, personal del Comando Radioeléctrico se encontraba realizando tareas preventivas cuando tomó conocimiento del siniestro vial, en el que estuvieron involucrados tres vehículos: una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok, conducida por un joven de 17 años; una motocicleta marca Guerrero, al mando de una mujer de 41 años; y una segunda moto Guerrero que se encontraba estacionada en el sector destinado a motovehículos. Tanto el conductor de la pick up como la conductora de la moto son domiciliados en Diamante.

Según las primeras diligencias, y por razones que aún son materia de pericias e investigación, la camioneta circulaba por calle Eva Perón en sentido oeste, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Echagüe en dirección norte. Ambos rodados colisionaron en la intersección, provocando que la pick up terminara su recorrido sobre la vereda de la esquina noroeste.

Como consecuencia del impacto, la conductora del motovehículo fue asistida por personal de salud y trasladada al nosocomio local. Posteriormente, el médico de Policía informó que las lesiones sufridas no serían de consideración.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para determinar la mecánica del hecho y esclarecer responsabilidades. También intervino personal de Tránsito, que constató que la documentación de los vehículos se encontraba en regla. Asimismo, se dio participación a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial (Puesto Caminero), que realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

Desde la fuerza provincial reiteraron su compromiso con la seguridad vial y la investigación de los hechos, al tiempo que recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de siniestros.