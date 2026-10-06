Un choque entre una camioneta y un camión terminó con el vehículo de carga volcado este martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 361,5, en jurisdicción de Betbeder, departamento Nogoyá.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:25 y estuvo protagonizado por una Nissan Frontier y un Mercedes Benz Atego con acoplado, que transportaba bidones de agua vacíos.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la camioneta se encontraba estacionada sobre la banquina sur, orientada hacia el este, cuando su conductor inició una maniobra de giro en “U”.

En ese momento, la camioneta fue impactada por el camión, que circulaba en sentido contrario, de este a oeste. Como consecuencia del choque, el vehículo de carga terminó volcado sobre la calzada y quedó ocupando uno de los carriles.

Dos heridos

Los dos ocupantes del camión sufrieron lesiones que, en principio, fueron consideradas leves.

El conductor, un hombre de 42 años, presentó escoriaciones en los miembros inferiores, mientras que su acompañante, de 26 años, sufrió lesiones similares en los brazos.

Ambos fueron asistidos por personal sanitario para evaluar el alcance de las lesiones.

El conductor de la Nissan Frontier, de 51 años, no sufrió heridas.

Tránsito asistido

Tras el accidente se desplegó un operativo de seguridad y asistencia en el lugar. Intervinieron Bomberos Voluntarios de Nogoyá, personal sanitario y una ambulancia del hospital local.

También trabajaron efectivos de las comisarías de Villa 3 de Febrero, Hernández y Betbeder, que organizaron la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción.

Por la posición en la que quedó el camión, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 se mantuvo asistido y con un solo carril habilitado durante el operativo.