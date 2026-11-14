Un camión que transportaba gas licuado volcó este sábado 14 de noviembre luego de colisionar con un automóvil Peugeot 208 sobre la Ruta Nacional 131, a pocos metros del acceso Presidente Illia de Crespo.

El hecho fue reportado a las 11:07, cuando Bomberos Voluntarios recibieron un llamado en la guardia del cuartel alertando sobre el accidente.

Al llegar al lugar, las dotaciones constataron que el conductor del automóvil había quedado atrapado dentro del habitáculo como consecuencia del impacto. El personal de bomberos realizó las tareas de rescate y posteriormente el hombre fue trasladado a un centro asistencial.

Por su parte, el conductor del camión logró salir del vehículo por sus propios medios. La unidad de transporte terminó volcada sobre su lateral izquierdo.

La ruta permanece totalmente cortada

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, con un total de siete efectivos, que realizaron las tareas de rescate y establecieron las medidas de seguridad correspondientes.

Debido a que el camión transportaba gas licuado y quedó volcado sobre uno de sus laterales, se estableció un perímetro de seguridad y se dispuso el corte total de la circulación sobre la Ruta 131.

La interrupción del tránsito se mantendrá hasta que se pueda realizar de manera segura el trasvase de la carga a otro camión y las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y colocarla nuevamente en posición.

Desde Bomberos señalaron que estos procedimientos requieren condiciones estrictas de seguridad, por lo que la ruta no será habilitada hasta que finalicen las tareas y se garantice que no existe riesgo para los equipos de trabajo ni para terceros.

Finalmente, solicitaron a los conductores respetar el corte de tránsito, que se estima se estenderá entre 8 y 10 horas, informaron desde Bomberos, y evitar acercarse al sector donde se desarrolla el operativo.