Un siniestro vial entre un automóvil y un camión se registró este jueves antes del mediodía sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo ubicado antes del acceso a Estación Camps, en jurisdicción de General Ramírez.

El hecho fue advertido mientras efectivos de la Comisaría de General Ramírez desarrollaban un operativo preventivo en la zona. Tras recibir el aviso, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Un conductor resultó con lesiones leves

De acuerdo con la información policial, el accidente involucró a un Renault Sandero, conducido por un hombre de 72 años, y a un camión Mercedes Benz Atego, al mando de un hombre de 46 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al Hospital de General Ramírez, donde recibió atención médica.

El camionero no presentó heridas de consideración.

Investigan cómo se produjo la colisión

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

Las primeras actuaciones indican que se trató de una colisión fronto-lateral entre ambos vehículos, que circulaban en sentidos opuestos sobre la Ruta Nacional 12.

El tránsito estuvo asistido durante las pericias

Mientras trabajaban los peritos y el personal policial, la circulación vehicular permaneció señalizada y asistida para garantizar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.

Una vez concluidas las tareas periciales y retirados los vehículos involucrados, el tránsito fue restablecido con normalidad.