Choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 12, cerca de Estación Camps
El siniestro vial ocurrió este jueves antes del mediodía, en jurisdicción de General Ramírez. El conductor de un Renault Sandero fue trasladado al hospital local, mientras que la Justicia investiga las causas de la colisión.
Un siniestro vial entre un automóvil y un camión se registró este jueves antes del mediodía sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo ubicado antes del acceso a Estación Camps, en jurisdicción de General Ramírez.
El hecho fue advertido mientras efectivos de la Comisaría de General Ramírez desarrollaban un operativo preventivo en la zona. Tras recibir el aviso, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.
Un conductor resultó con lesiones leves
De acuerdo con la información policial, el accidente involucró a un Renault Sandero, conducido por un hombre de 72 años, y a un camión Mercedes Benz Atego, al mando de un hombre de 46 años.
Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al Hospital de General Ramírez, donde recibió atención médica.
El camionero no presentó heridas de consideración.
Investigan cómo se produjo la colisión
Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes para establecer la mecánica del hecho.
Las primeras actuaciones indican que se trató de una colisión fronto-lateral entre ambos vehículos, que circulaban en sentidos opuestos sobre la Ruta Nacional 12.
El tránsito estuvo asistido durante las pericias
Mientras trabajaban los peritos y el personal policial, la circulación vehicular permaneció señalizada y asistida para garantizar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.
Una vez concluidas las tareas periciales y retirados los vehículos involucrados, el tránsito fue restablecido con normalidad.